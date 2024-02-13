Де окупанти закуповують термінали Starlink: у ГУР опублікували нові перехоплені розмови росіян

Головне управління розвідки опублікувало новий доказ, що російські військові можуть вільно замовити Starlink та використовувати його на фронті. Про це свідчать перехоплені розмови окупантів.

Інформація про те, що російські загарбники використовують термінали супутникового зв'язку Starlink, з'явилася 8 лютого. У мережі навіть публікували світлину, на якій видно окупанта поруч зі Starlink.

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"Араби привозять усе"

ГУР МО продовжує збирати докази того, що окупанти використовують термінали Starlink на фронті. Зокрема, нові перехоплені розмови російських військових свідчать про те, що ворог закуповує термінали супутникового зв'язку та все потрібне обладнання в арабських країнах.

Зокрема, один із загарбників пропонує іншому придбати Starlink, аби був "нормальний зв'язок на фронті". Ціна такого питання – 200 тисяч рублів.

Араби привозять усе: дроти, вайфай, роутер,

– запевняє окупанта його співрозмовник.

Російські військові обговорюють, де купити Starlink: дивіться відео

Розвідники раніше також опублікували докази того, що окупанти використовують термінали Starlink. Зокрема, російські загарбники 83 окремої десантно-штурмової бригади збройних сил Росії, яка воює в Донецькій області біля Кліщіївки та Андріївки, нещодавно обговорювали, як "добре працює супутниковий зв'язок".

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