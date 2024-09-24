Є умова: яка частина кремлівської еліти здатна скинути Путіна

Російське суспільство втомилось від війни. Частина його, за результатами опитування, хоче закінчити її, попри те, що цілі так званою "СВО" не будуть досягнуті. Також незадоволені діями Владіміра Путіна є і в оточенні диктатора, і вони можуть повалити його режим.

Таку думку 24 Каналу висловив російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко, наголосивши, що суттєве зрушення у свідомості представників оточення Путіна може відбутися лише після нищівної поразки Росії у війні. Зокрема, з початку операції ЗСУ у Курській області невдоволення росіян діями своєї влади зросло впродовж місяця на 10%.

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Хто є реальною силою

Серед тих, хто в оточенні Путіна, дійсно здатний повалити владу Путіна, точно немає представників економічного блоку російського уряду. Хоча вони навряд чи задоволені тим, що відбувається в Росії, а також тією роботою, яку їм доводиться виконувати.

Так само на це не здатні російські олігархи. Вони вже давно втратили функції, які виконували у 1990-ті роки, і дійсно мали вплив на Кремль.

Зверніть увагу! За результатами опитування, яке провели дослідницькі проєкти "Хроніки" та Extreme Scan, зокрема, виведення з України російських військ та мирні перемовини з Києвом без досягнення цілей так званої "СВО" підтримали б 49% опитаних. В оптуванні взяли участь 800 респондентів віком від 18 років.

Реальною силою, яка може повалити Путіна, є російські військові та силовики,

– зауважив Яковенко.

Однак на сьогодні вони бояться Путіна більше, ніж наслідків його правління. Для того, щоб вони почали боятися більше наслідків, ніж його самого, – потрібно, на його думку, щоб російська армія та силові структури зазнали нищівної поразки.

Також внаслідок цього Росія має позбутися значної частини окупованих територій України та дістати аномально високі втрати серед військових. Все це може призвести до змін у свідомості військових і силовиків,

– припустив журналіст.

Тоді, за його словами, буде можливе щось на кшталт заколоту Євгенія Пригожина, але вже у виконанні силовиків і з іншими завданнями. У Пригожина не було завдання повалити путінський режим. Проте в аналогічній ситуації у силовиків таке завдання може виникнути.

Однак це можливо лише за умови важкої воєнної поразки російських окупаційних військ, наприклад, під час деокупації Криму,

– наголосив Ігор Яковенко.

Зазначимо, що генерал США у відставці, колишній директор ЦРУ Девід Петреус вважає, що Путін залякав своє оточення та вичистив його від тих, хто б міг йому протистояти. На сьогодні будь-який високопосадовець обіймає свою посаду завдяки тому, що є лояльним до Путіна. Тому ані російські еліти, ані олігархи не мають наміру повалити Путіна, адже він "збагатив їх статками".