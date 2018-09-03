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Російські прикордонники затримали в Чорному морі українське судно: подробиці

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ФСБ РФ в окупованому Криму знову затримала українське риболовецьке судно в Чорному морі
ФСБ РФ в окупованому Криму знову затримала українське риболовецьке судно в Чорному морі / фото з відкритих джерел

Прикордонники ФСБ затримали в Чорному морі українське судно із чотирма моряками на борту. Сталося це ще 28 серпня, екіпаж досі перебуває на прикордонній заставі у Севастополі.

Про це інформує прес-служба Нацполіції в АР Крим та Севастополі.

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Слідчим відділом Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі відкрито кримінальні провадження за фактами захоплення українського маломірного рибопромислового судна та незаконного затримання чотирьох громадян України,
– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ще 28 серпня представники так званого "Прикордонного управління ФСБ у Республіці Крим" затримали в акваторії Чорного моря українське риболовецьке судно "ЯОД 2105" та членів його команди.

Чотирьох українських рибалок досі утримують на прикордонній заставі у Севастополі.

За цими фактами розпочато два кримінальних провадження, які передбачають позбавлення волі до восьми років.

Наразі триває досудове розслідування під процесуальним керівництвом прокуратури АР Крим. Встановлюються всі обставини, що мають значення для кримінальних проваджень. 

Теги: Україна – Росія Новини України Новини Криму Анексія Криму Поліція Водний транспорт
Джерело: 24 канал
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