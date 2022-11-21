Пропагандисти забули слово "Херсон", а далі – "Донецьк" та "Крим", – Подоляк
21 листопада 2022 , 19:30Читать новость на русском
Джерело:Михайло Подоляк
Слово "Херсон" після звільнення міста від окупантів зникло з російського медіапростору. Схоже, пропагандистам видали нову методичку щодо деокупованого регіону.
Так, радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк зауважив, що анексію міста ще вчора вітали на Червоній площі, а сьогодні слово "Херсон" взагалі перестало існувати у російському медіаполі.
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Російським пропагандистам наказали забути слово "Херсон",
– заявив Подоляк.
Він додав, що таку інформаційну стратегію слід підтримувати. Тобто зараз загарбники забули слово "Херсон", а далі – "Донецьк" та "Крим". Скоро російські окупанти взагалі забудуть слово "Україна".
Яка ситуація на Херсонщині
- На початку листопада ЗСУ почали активний контрнаступ в Херсонській та Миколаївських областях. Загалом вже вдалося звільнити 198 населених пунктів на Півдні, що становить 5 580 квадратних кілометрів території.
- 11 листопада окупантів вигнали з Херсону. Після них у регіоні була гуманітарна катастрофа. Оголосили добровільну евакуацію, витрати на яку повністю покриє держава.
- Україна почала відновлювати водопостачання у Херсоні, а також на звільнених територіях почало з'являтися світло. Наприклад, на вокзалі обласного центру, оскільки туди пустили перший потяг.
- Заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський 20 листопада повідомив, що ситуація покращується. Гуманітарної кризи вже немає, хоча область – розграбована.
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