Російським банкам загрожує відключення від міжнародної системи SWIFT

У зв'язку з нападом Росії на українські кораблі в Керченській протоці російські банки можуть бути відключеними від міжнародної системи передачі фінансової інформації SWIFT.

Про це заявив спецпредставник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер, повідомляє "Голос Америки".

Він заявив, що США та західні союзники держави розглядають низку варіантів, щоб не допустити нових проявів "одностороннього контролю Росії в загальних водах Азовського моря".

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Волкер пояснив, США хочуть таких заходів, щоб чинити тиск на РФ і "прийти до такого моменту, коли Росія забажає провести переговори для вироблення рішення".

Можливою мірою є відключення російських банків від міжнародної банківської мережі SWIFT, яка регулюється законами Бельгії і прискорює міжнародні транзакції, відправляючи платіжні доручення фінансових інститутів у різних країнах,

– сказав спецпредставник Держдепу США.

Він додав, що "люди називають це "ядерною" опцією". За словами Волкера, відключення банків РФ від SWIFT "призведе до витрат для всіх учасників. Більших витрат для Росії, але і більших витрат для союзників. Зрештою, ми повинні зберігати можливість такого варіанту, тому що ми не можемо і далі дивитися, як Росія робить нові агресивні кроки щодо сусідів, такі як цей".

Що таке SWIFT? Товариство всесвітніх міжбанківських фінансових каналів зв'язку – міжнародна міжбанківська система передачі інформації та здійснення платежів. Заснована в 1973 році; співзасновниками виступили 248 банків з 19 країн. SWIFT – кооперативне товариство, створене за бельгійським законодавством, що належить його членам.



На сьогодні членами SWIFT є понад 10 тисяч організацій, у тому числі близько тисячі корпорацій. За день через SWIFT проходить більше мільйона транзакцій про грошові перекази, міжбанківські платежі, цінні папери. Щорічно через SWIFT проходить 4 мільярди платіжних доручень.

Що відомо про напад Росії на українські кораблі у Керченській протоці? 25 листопада у Керченській протоці прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.



Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.



Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.



Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.



Росія також вже не перший місяць блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямували до українських портів. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.