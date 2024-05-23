Ворог еволюціонує, – майор ЗСУ сказав, як підготовлені окупанти на Півночі

Українські військові продовжують стримувати окупантів у Харківській області. Однак тепер росіяни стали більш досвідченими та навченими.

Таку думку 24 Каналу висловив майор Збройних Сил України, заступник командира 3 окремої штурмової бригади Родіон Кудряшов, зауваживши, що противник еволюціонує у багатьох сферах. Однак стратегія Кремля щодо постачання своїх військових на фронт не змінилась.

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Ворог еволюціонує

За словами Кудряшова, російські військові стали досвідченішими та мають багато амуніції.

Противник еволюціонує. Це стосується заходів щодо підготовки особового складу, його комплектація тими ж аптечками та формою,

– підкреслив майор Збройних Сил України.

Однак це не означає, що стратегія використання Росією окупантів змінилась. Окупантів, як відправляли на війну, так і продовжують це робити. Кудряшов розповів, що є випадки, коли в полон до ЗСУ попадають російські військові, які є, як і з військовою підготовкою, так і ті, хто після підписання контракту одразу йдуть на війну.

Ситуація в Харківській області: коротко