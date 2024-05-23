Ворог еволюціонує, – майор ЗСУ сказав, як підготовлені окупанти на Півночі
Українські військові продовжують стримувати окупантів у Харківській області. Однак тепер росіяни стали більш досвідченими та навченими.
Таку думку 24 Каналу висловив майор Збройних Сил України, заступник командира 3 окремої штурмової бригади Родіон Кудряшов, зауваживши, що противник еволюціонує у багатьох сферах. Однак стратегія Кремля щодо постачання своїх військових на фронт не змінилась.
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Ворог еволюціонує
За словами Кудряшова, російські військові стали досвідченішими та мають багато амуніції.
Противник еволюціонує. Це стосується заходів щодо підготовки особового складу, його комплектація тими ж аптечками та формою,
– підкреслив майор Збройних Сил України.
Однак це не означає, що стратегія використання Росією окупантів змінилась. Окупантів, як відправляли на війну, так і продовжують це робити. Кудряшов розповів, що є випадки, коли в полон до ЗСУ попадають російські військові, які є, як і з військовою підготовкою, так і ті, хто після підписання контракту одразу йдуть на війну.
Ситуація в Харківській області: коротко
- Росіяни залучили кадирівців для наступу в Харківській області, чеченські війська зафіксовані під Вовчанськом. Вони разом із російським 272-м мотострілецьким полком і Росгвардією атакують місто
- Ситуація з евакуацією у Вовчанську залишається складною, наразі складно сказати, чи вдалося евакуювати усіх мешканців з Вовчанська та прилеглих сіл. Аеророзвідники зафіксували, що тіла цивільних мешканців залишаються просто на вулицях, коли окупанти їх розстріляли.
- У Вовчанську є як російські окупанти, так і українські захисники. У тій частині міста, яку контролюють ЗСУ, постійно прилітають артилерія, снаряди, ракети, КАБи.
- Окупанти 23 травня вдарили КАБом по Дергачах Харківської області. Відомо про 13 поранених. Агресор пошкодив близько 50 приватних будинків, з них щонайменше 5 – суттєво.
- Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що наступ росіян на Харківську область був зумовлений наданням військової допомоги Україні від США. Аналітики зазначають, що зараз їхнім пріоритетом є створення "буферної зони", а не подальше вторгнення вглиб Харківської області.