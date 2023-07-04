Для чого ми сюди прийшли, на нас не нападали, – полонений росіянин закликав не їхати на війну
Російський окупант закликав не їхати на фронт, адже російська пропаганда на телебаченні створює свою "картинку". Проте реальна ситуація на фронті зовсім інша.
З таким закликом виступив 46-річний полонений Віталій Козловський. На відео, яке 24 Канал отримав від українських спецслужб, заявив, що не варто "лізти у чужу державу".
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"На нас не нападали"
Відомо, що полонений родом із міста Тогучин, що у Новосибірській області. Служив Козловський у 80-му гвардійському танковому червонопрапорному полку. Потрапив у полон на Бахмутському напрямку.
За словами окупанта, росіянам не варто йти на війну в Україну, адже на них ніхто не нападав. Він наголосив, що на території Росії немає війни, тому й російським солдатам немає чого робити в Україні.
Для чого йти? Конкретно, яка твоя мета? Ти для чого сюди приїхав? У тебе на території немає війни, на тебе не нападали. Не треба лізти у чужу державу,
– застерігає окупант.
Козловський наголосив, що такі дії не повинні нав'язуватися з боку іншої держави. Він заявив, що реальні факти на полі бою говорять зовсім про інше ніж те, що розповідає пропаганда по телебаченню.
"Тобто по телебаченню – там пропаганда, а в реальності все зовсім по-іншому виглядає. Тому не бажаю нікому тут загинути. І їхати захищати незрозуміло чиї інтереси", – говорить полонений.Зверніть увагу! Полонений добровільно погодився на зйомку і розповідає все за власним бажанням.
Заклик полоненого Козловського: дивіться відео
Що ще розповів полонений: коротко
- Козловський зізнався, що окупанти "накривають" вогнем своїх же "побратимів". Полонений розповів, що до таких дій вдаються, якщо того вимагає ситуація на полі бою.
- Полонений порівняв роботу так званої "другої армії світу" і Збройних Сил України. За словами росіянина, ЗСУ відпрацьовують технічно та злагоджено, а ось окупанти – не розуміють, що відбувається на полі бою.
- Окупант розповів, що командири погрожують розстрілом за відмову виконувати наказ. Окрім того, на фронт Росія своїх військових кидає без підготовки та готова жертвувати їхніми життями заради поставлених цілей.