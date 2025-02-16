США створюють хаос: відсутність реакції на удар по ЧАЕС – чергове підтвердження

Російський дрон 14 лютого влучив в укриття Чорнобильської АЕС. Росія вчергове продемонструвала своє небажання до миру, на що відреагувала Європа, але не США.

Нова команда Дональда Трампа створює певний хаос своїми заявами, зокрема тими, які стосуються Владіміра Путіна. Таку думку 24 Каналу висловив експерт з національної безпеки, військовослужбовець ЗСУ Іван Варченко, зауваживши, що є надія у створенні правильної позиції від США.

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Про що свідчить відсутність реакції США на удар по ЧАЕС

Експерт з національної безпеки зауважив, що росіяни завжди зневажливо ставились до енергетики України. Так, ракети літали над реакторами Хмельницької АЕС, Росія тримає під контролем Запорізьку АЕС, а вже 14 лютого влучила в об'єкт укриття ЧАЕС.

Це був свідомий удар російських загарбників. Для чого? 14 числа відбувався перший насичений день Мюнхенської безпекової конференції і росіяни за "найкращими традиціями" хотіли продемонструвати свій хижацький характер,

– наголосив він.

Варченко зазначив, що Європа усвідомлює усі загрози від Кремля і дивиться на Росію як на божевільну країну з "ядерною палицею". Тим часом команда Трампа зараз створює напружену атмосферу, маючи "строкатий" характер. Не всі люди з адміністрації США мали досвід державного управління.

Я сподіваюсь, що вони керуються благородною метою, що в цьому хаосі їм вдасться "виварити щось путнє" в інтересах США та всього світу,

– сказав експерт з національної безпеки.

Варченко додав, що найгірше у риториці США зараз – "приязнь" до Путіна, з яким Трамп планує домовитись. Через це США "не помітили" удар по ЧАЕС.

До речі, російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко висловив думку про те, що Росії не варто очікувати приємних дій з боку Трампа.

Для прикладу, віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Трамп може змінити свою думку залежно від того, як розгортатимуться переговори.