Російську олімпійську чемпіонку не пустили в Україну

Російську фігуристку Катерину Боброву не пустили на територію України. Причина – незаконне відвідування нею окупованого Криму.

Про це сама спортсменка повідомила у себе в Instagram.

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За словами спортсменки, свого часу її запросили виступити перед дітьми в таборі "Артек" в анексованому Криму. Саме через ці відвідини її не пустили на територію України та заборонили в’їзд терміном на три роки.

За словами Бобрової, яка є олімпійською чемпіонкою Сочі-2014, вона направлялася до Києва на ювілей своєї свекрухи. Її чоловік – теж фігурист Андрій Депутат, який народився в Києві та до 2010 року представляв Україну. Однак після цього перебрався до Москви та представляв Росію на змаганнях. У 2017 році він оголосив про закінчення кар’єри.