Росію треба виключити з усіх організацій, навіть федерації вишивання хрестиком, – Арестович

Росія порушила усі норми міжнародного права, розв'язавши війну в Україні. За це держава-агресорка має бути належним чином покарана.

Про це розповів радник глави Офісу Президента Олексій Арестович у стрімі на ютуб-каналі "Фейгін LIVE", повідомляє 24 канал. За його словами, Росія має бути виключена з усіх міжнародних форматів.

Читайте також "Зміцнює розкол у міжнародному суспільстві": колишній депутат Держдуми Росії пояснив цілі Путіна

Як зазначив Арестович, позиція України у цьому питанні проста і зрозуміла. Київ на дипломатичному рівні наголошує на тому, що Росія не може бути учасником якихось

міжнародних організацій з 2 основних причин.

По-перше, Кремль почав агресивну війну в Україні, порушивши статут ООН.

По-друге, режим Путіна веде цю війну способом, який є неперервним ланцюгом воєнних злочинів. Радник глави ОП додав, що Росія завдає ударів по цивільних об'єктах та інфраструктурі, намагаючись залишити українців перед зимою без тепла та електрики. Такі дії мають ознаки геноциду.

Чого вимагає Україна від міжнародної спільноти

Саме тому світ має належним чином відреагувати на агресію Владіміра Путіна.

Росію треба виключити взагалі з усіх міжнародних організацій, навіть федерації вишивання хрестиком, бадмінтону, тенісу і бобслею. І тим паче – з політичних організацій, які впливають на світові події. Росії там нема чого робити,

– наголосив Арестович.

Радник глави ОП зазначив, що у політиці має бути певна мораль. Не можна одночасно засуджувати дії Росії і паралельно закривати очі на агресію Кремля та вести з ним бізнес.

Зверніть увагу Сенат Польщі визнав владу Росії терористичним режимом

"Все більше країн це розуміють і ухвалюють резолюції про те, що режим Путіна – це терористичний режим. Сподіваюся, що більшість країн G20 зафіксують цю позицію. Наша дипломатія над цим працює", – сказав радник глави ОП.

Україна буде домагатися виключення Росії з G20

Президент Володимир Зеленський може підняти питання про виключення Росії з "Великої двадцятки" на саміті G20, який відбудеться у листопаді в Індонезії. Як зазначив Арестович, дуже показовою буде реакцію окремих країн стосовно цього питання.

Зокрема, йдеться про Індію, яка бере на себе головування на саміті "Великої двадцятки".

Індія орієнтується на етичні норми у політиці і в усьому своєму житті. Як вони зіставлять захист своїх національних інтересів, у тому числі в економіці, і моральність, буде цікаво подивитися,

– зазначив радник глави ОП.

"Росія має заплатити повну ціну"

Арестович додав, що режим Путіна має бути повністю ізольований від усіх організацій.

Росія має заплатити повну ціну за те, що вона чинить. Ба більше, росіяни не збираються зупинятися, а йдуть на ескалацію конфлікту. Їх нічому не вчать санкції, які вже запроваджені,

– сказав радник глави ОП.

Він наголосив, що у такому випадку санкції проти Москви мають тільки посилюватися. А ті країни, які ще досі вагаються у своїй позиції щодо Росії, мають розуміти, що лише заохочують Кремль до ще більшої агресії.

Олексій Арестович розповів, чому режим Путіна треба ізолювати: дивіться відео

Чого очікувати від саміту G20: коротко