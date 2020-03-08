Розгром Росії в Сирії, кримська вода розбрату та Little Big як елемент війни: блоги тижня
Сайт 24 каналу зібрав 5 блогів, які читали цього тижня найбільше. Серед резонансних тем – як Туреччині вдалося розгромити Росію в Сирії, чи піде Україна поступки Путіну та музика як зброя Росії на міжнародній арені.
1. Пустити воду в Крим і вимкнути ATR: Україна йде на поступки Путіну?
Будь-яка спроба вирішити питання з постачанням води окупантам, а вона в першу чергу потрібна військовим частинам на півночі Криму, готовим будь-якої миті піти в атаку на Україну, закінчитися тим, що в Україні почнеться некерований хаос.
Вода в Крим – бути чи ні?
2. Тріумф "Байрактарів": як Туреччині вдалося розгромити Росію в Сирії
Турецька операція "Весняний щит" є найбільш вражаючим прикладом успішного розгрому противника в ході локальної війни, а умови війни багато в чому схожі зі становищем на Донбасі.
Читайте більше матеріалів про атаку Росії на Туреччину в Сирії.
3. Росія пізнається в біді, або Як в Москві почали дискримінацію громадян Китаю
Китайське МЗС заявило, що Китай захистить своїх громадян за кордоном від дискримінації через коронавірус.
Найцікавіше про новий коронавірус – шукайте тут.
4. Поразка Росії в Сирії: як цим може скористатись Україна
Незважаючи на деяку стабілізацію ситуації в Сирії, турецько-російське протистояння може спалахнути в будь-який момент з новою силою. Між президентами Туреччини та Росії йде боротьба за сфери впливу.
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5. Little Big на Євробаченні від Росії. Чому це ще один елемент гібридної війни?
Панк-рейв-гурт з Санкт-Петербургу Little Big зачепив аудиторію максимально злим тролінгом "російської культури". Водка, балалайка і кокошник тішили самолюбство інтелігенції, мовляв "ми не такі". А "простий люд" впізнавав у ролику свої традиційні вихідні. Всі задоволені – пісня зайшла.
Все найцікавіше про Євробачення-2020.
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