Небезпечна знахідка біля лікарні: в Ірпені в дереві виявили снаряд

Внаслідок бойових дій на території України залишилось багато мін та снарядів. Зокрема, небезпечну знахідку виявили в Ірпені.

У мережі поширили фото та відео з місця події. Там працювали вибухотехніки.

Варто прочитати Відразу дві країни НАТО взялися за очищення від мін транспортного коридору в Чорному морі

Снаряд був у стовбурі

В Ірпені біля амбулаторії знайшли нерозірваний снаряд калібру 80 міліметрів.



Снаряд був у стовбурі / Фото BUCHA LIVE

Його виявили під час коронування дерев на вулиці Ніжинська, 11. На місце викликали саперів, які вилучили вибухонебезпечний предмет.

Дивіться відео з місця події

До теми За день діти двічі підривалися на мінах: на Миколаївщині загинув 14-річний хлопчик

Цивільні травмуються внаслідок підриву боєприпасів: коротко