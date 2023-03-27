Китай шалено ненавидить, коли Путін починає говорити про ядерну зброю, – ексофіцер ФСБ
Російський диктатор Владімір Путін заявив, що розмістить ядерну зброю на території Білорусі. На це вже відреагував Китай та виступив проти. Пекін ненавидить, коли Путін піднімає тему ядерної зброї.
Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив старший офіцер служби зовнішньої розвідки КДБ і ФСБ у відставці Сергій Жирнов. За його словами, Путін мав одного потужного союзника – Китай, але примудрився зіпсувати відносини і з ним.
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"Ми переконались: все, що робить Путін, – це помилка. Росія впала в економіці, там нема ніякої перспективи. У нього лишався один партнер – це Китай. І тепер він свариться з Китаєм. Потрібно бути або ідіотом, або божевільним, щоб це зробити. Схоже, Путін – божевільний ідіот", – зауважив він.
Це "червона лінія" для Китаю
Жирнов зазначив, що тема ядерної зброї – це "червона лінія" для Китаю. Ще вересні 2022 року у Самарканді (Узбекистан) лідер Китаю Сі Цзіньпін сказав про це Путіну.
Китай шалено ненавидить, коли Путін починає говорити про ядерну зброю. Для Пекіна це "червона лінія". Коли Сі Цзіньпін був в Москві, вони підписали спільну заяву, що сторони не будуть використовувати погрози ядерною зброєю, не будуть застосовувати та поширювати її,
– каже ексспівробітник КДБ.
Ексофіцер ФСБ підкреслив, що для Китаю це було дуже важливо. Заява про розміщення ядерної зброї Росії у Білорусі – це виклик Росії для Китаю. Путін залишився дуже незадоволеним візитом Сі Цзіньпіна, бо, ймовірно, Китай відмовився надавати військову допомогу для росіян.
"Далі вони підписали багато різних речей, але це була "показуха". Насправді цей візит пройшов не так добре, як очікував Путін. Деякі джерела говорять, що Сі Цзіньпін скоротив програму та поїхав раніше", – відзначив він.
Жирнов про ядерну зброю Росії: дивіться відео
Ядерні плани Путіна: як відреагував Китай
- Владімір Путін заявив, що самопроголошений президент Білорусі Алєксандр Лукашенко неодноразово просив його про розміщення ядерної зброї на своїй території. Тепер же Москва готова до цього, бо там досі не можуть прийняти той факт, що Велика Британія надає Україні боєприпаси зі збідненим ураном.
- До 1 липня на території Білорусі завершать будівництво сховища для тактичної ядерної зброї. Однак Путін зазначив, що не мовиться про надання Білорусі ядерної зброї, щоб нею міг користуватися Алєксандр Лукашенко. Кремль розмістить свої ядерні сили на території Білорусі і, як вже звично, буде експлуатувати її територію та лякати Захід зброєю масового ураження.
- Китай виступив проти розміщення російської ядерної зброї у Білорусі. Там вважають, що треба знижувати стратегічні ризики, а не підвищувати їх. Про це заявив речник міністерства закордонних справ Мао Нін на пресконференції.
- Мао Нін повідомив, що в січні 2022 року лідери п'яти держав, що володіють ядерною зброєю, виступили зі спільною заявою, в якій вказують, що ядерну війну неможливо виграти або вести її. У заяві наголошувалося, що слід уникати воєн між державами, які мають ядерну зброю, і знижувати стратегічні ризики.