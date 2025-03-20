Добре знає, що вкрай потрібно Трампу: яку небезпечну гру веде Путін

Найближчими днями у Саудівській Аравії відбудеться новий раунд переговорів між США та Росією. Владімір Путін продовжує грати в небезпечну гру проти Дональда Трампа, який цього зараз не розуміє.

Таку думку 24 Каналу висловив голова правління Інституту світової політики Віктор Шлінчак, зауваживши, що російський диктатор маніпулює США та не показує свою остаточну позицію щодо війни. Очевидно, що Кремль намагається тягнути час.

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Путін грає в небезпечну гру

Голова правління Інституту світової політики зауважив, що поки не зрозуміло, про що будуть говорити на переговорах в Саудівській Аравії представники США та Росії. Адже російський диктатор поки не демонструє жодного прагнення до поступок.

Путін продовжує грати небезпечну гру, яку він грає 3 роки, підкручуючи певні механізми. Зараз його головний механізм – Трамп,

– наголосив він.

Російський диктатор психологічно маніпулює президентом США, а також грає на його необізнаності щодо деяких аспектів російсько-української війни. Путін виграє в адміністрації Вашингтона на тактичному рівні – не дає чіткої відповіді на пропозиції.

Зауважте! Україна погодилась на ідею повного припинення вогню на 30 днів. Путін же продовжує наполягати на "недоговороздатності" Києва, тож позначив для Трампа "низку суттєвих моментів" щодо цієї ініціативи. Натомість він погодився на ідею щодо перерви на удари лише по енергетиці.

Шлінчак додав, що всі ці дії російського диктатора свідчать про його ціль – тягнути час до останнього. Мовиться про переговори щодо завершення війни.

Ба більше, Путін не хоче, щоб Трамп протягом 100 днів свого президентства показав своїм виборцям результат роботи в зовнішній політиці.

До слова, доктор філософії, політичний експерт Андрій Городницький висловив думку про те, що зараз Трамп повинен натиснути на Кремль та дати зрозуміти Путіну, що він не гратиме в його ігри. В іншому випадку президент США буде слабким в очах всього світу та американців.