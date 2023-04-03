Домовлятися потрібно з Україною, – Пономарьов про злив розмови Пригожина та Ахмедова
Напередодні у мережу потрапила телефонна розмова продюсера Йосіфа Пригожина та олігарха Фархада Ахмедова. Під час бесіди вони відверто критикують путінський режим і стверджують, що диктатор знищив Росію.
Цікаво, що такої думки дотримуються 90% російських еліт. Саме тому ця розмова отримала такий гучний резонанс. Про це в ексклюзивному стрімі 24 Каналу сказав російський опозиційний політик, колишній депутат держдуми Росії Ілля Пономарьов.
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Хто міг "злити" запис
Питання в тому, хто саме "злив" запис. Найімовірніше, вважає опозиціонер, це був Ахмедов, який намагається уникнути санкцій, що застосовані проти нього.
"Вони усі думають, що робити, як сховатися. Хочуть показати, що вони не разом з Владіміром Путіним", – відзначає Пономарьов.
Але представники еліт поки не знають, з ким домовлятися. Для них принизливо, каже ексдепутат, що треба домовлятися Україною. Вони намагаються домовитися зі США, Великою Британією та іншими гравцями, та не отримають рішення.
"Зараз опором Путіну керує саме Україна. Потрібен ще деякий час, аби це усвідомлення до них дійшло", – підсумував колишній депутат держдуми Росії Ілля Пономарьов.
Пономарьов про "злив" розмови Пригожина та Ахмедова: дивіться відео
Що відомо про розмову
- Російський диктатор Владімір Путін стрімко втрачає підтримку. Ба більше, в нього вже не вірять навіть "свої" – люди, які роками збагачувалися завдяки Кремлю. Так, 25 березня у мережі почали активно розповсюджувати запис телефонної розмови між Пригожиним та Ахмедовим.
- У розмові йшлося про кремлівського диктатора, його оточення, військове командування та ситуацію у російській армії. Пригожин та Ахемедов обговорили також перспективи (точніше, їхню відсутність) війни проти України, можливість застосування Путіним ядерної зброї та невтішне майбутнє Росії.
- 27 березня ЗМІ з посиланням на власні джерела у спецслужбах констатували, що цей запис є справжнім.