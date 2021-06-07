НАТО, олігархи і "Північний потік-2": Зеленський і Байден провели розмову

Президент Володимир Зеленський 7 червня телефоном поговорив з американським колегою Джо Байденом. Розмова політиків відбулася на важливому політичному тлі – перед зустріччю президента США з очільником Кремля Путіним.

Байден сказав Зеленському, що твердо підтримує суверенітет України. Про це розповів радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван на брифінгу у Вашингтоні.

До теми Білий дім передумав запрошувати Зеленського після зміни керівництва "Нафтогазу", – ЗМІ

Головні тези з розмови

Байден відстоюватиме Незалежність України

Під час розмови лідер США наголосив, що він "твердо відстоюватиме суверенітет України" на зустрічі з Володимиром Путіним в Женеві, яка має відбутися 16 червня. У Білому домі зауважили, що Байден зустрінеться з очільником Кремля "не всупереч розбіжностям, а завдяки їхній наявності".

У президентів була можливість детально обговорити всі питання у відносинах з США, і президент Байден зміг сказати президенту Зеленському, що він буде твердо відстоювати суверенітет і територіальну цілісність України,

– повідомив Салліван.

Підтримує надання України ПДЧ у НАТО

Як повідомляють у пресслужбі Зеленського, Байден наголосив на цілковитій підтримці євроатлантичної інтеграції України та важливості надання Плану дій щодо членства в Альянсі.

Він запевнив, що позиція України обов’язково буде врахована під час обговорення стратегічних питань у НАТО, а також планованих заходів найвищого рівня.

Як написав керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, Байден підтвердив підтримку, незважаючи на те, що поговорюють критики.

Що би там не видумували критики, але Джозеф Байден знову підтвердив непохитну підтримку з боку США суверенітету і територіальної цілісності України та надання нашій країні Плану дій щодо членства в НАТО,

– заявив Єрмак.

Ситуація на Донбасі

Володимир Зеленський розповів Джо Байдену про безпекову ситуацію на Донбасі та уздовж українських кордонів. Він зазначив, що ситуація є напруженою, а відведення російських військ є лише імітацією.

"Північний потік-2"

У розмові Байден наголосив, що він є противником запуску "Північного потоку-2". У цей час Зеленський сказав, що це не лише економічний проєкт, а і серйозна загроза безпеці.

До теми США та Німеччина обговорюють компенсації Україні через "Північний потік-2"

Деолігархізація

Байден і Зеленський обговорили і те, як Україна прогресує у впровадженні ключових реформ. Президент України розповів про деолігархізацію. Він наголосив, що зацікавлений у розвитку великого бізнесу в Україні, але без олігархічного втручання.

Спілкування між лідерами США і України невдовзі продовжиться: у розмові президент США запросив українського лідера до Білого дому. Джо Байден чекатиме на Володимира Зеленського у Вашингтоні у липні.

Більше про це Байден запросив Зеленського в Білий дім

Зеленський хотів говорити з Байденом не телефоном

Раніше Зеленський казав, що розмова з Байденом має відбутися віч-на-віч, а не телефоном, адже багато речей можна обговорити лише при зустрічі. Водночас він припускав, що консультації можуть таки не відбутися, через щільний графік президента США. За словами Зеленського, це б стало "великою помилкою".

У відповідь на питання про те, що станеться, якщо Байден зустрінеться з Путіним раніше, ніж із Зеленським, президент сказав: "Це відповідь і геополітичне бачення: є "імперії", є великі держави світу, а є всі решта".