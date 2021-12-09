Розмова Зеленського і Байдена відбудеться ввечері 9 грудня
Джерело:фейсбук Сергія Никифорова
Розмова Володимира Зеленського і Джо Байдена відбудеться у четвер, 9 грудня, близько 19:30. За лічені години до того український лідер візьме участь у Саміті за демократію.
Водночас Сергій Никифоров – речник Президента України – попередив, що цей час – не є остаточним. Можливі зміни.
Зауважте США відправлять Україні останню партію військової допомоги у 2021 році
Шановні колеги, щодо розмови з президентом США орієнтуємося на 19:30 за Києвом. Це попередній час, можливі зміни,
– заявив речник президента.
Спершу деякі ЗМІ анонсували, що розмова Зеленського і Байдена відбудеться ще 7 грудня. Мовилося, що президенти зідзвоняться відразу після переговорів Байдена з очільником Кремля Володимиром Путіним.
Водночас Білий дім згодом повідомив, що розмова Зеленського і Байдена відбудеться 9 грудня.
Перша реакція Зеленського на переговори
Під час брифінгу з прем'єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем Зеленський вперше прокоментував переговори Байдена з Путіним.
Український лідер наголосив: наша перемога у тому, що США завжди підтримують Україну.
"Я вважаю, що це позитивно, що президент США розмовляв із президентом Росії", – наголосив Зеленський.
Він також зауважив, що "ми побачили особисту роль Байдена у врегулюванні війни на Сході України".
Путін та Байден поговорили про Україну: дивіться відео
Допис Никифорова:
Шановні колеги, щодо розмови з президентом США орієнтуємося на 19:30 за Києвом. Це попередній час, можливі зміни.
АПД: Перед тим, нагадаю, ще буде участь Президента України в онлайн саміті за демократію.