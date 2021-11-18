Розслідування Bellingcat: Арестович вважає, що Банкову не слід критикувати за провал операції

Радник голови Офісу Президента Олексій Арестович вважає, що президента Зеленського не слід критикувати після розслідування Bellingcat щодо вагнерівців. Арестович наголосив, що розслідувачі розповіли про найгірший варіант, чому спецоперація провалилась.

Про це Арестович повідомив в ефірі одного з українських каналів.

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Відмови від угоди не було, – Арестович

Речник української делегації в ТКГ наголосив, що критикувати президента Зеленського за провал операції з вагнерівцями не варто. Розслідувачі, мовляв, з'ясували, що в Офісі Президента не відмовлялись від затримання бійців ПВК.

Арестович наголосив, що жодної відмови від угоди не було – лише відстрочка на 5 днів – і це при найгіршому варіанті за словами Василя Бурби.

Рік ці люди гасають і розповідають про те, що ця операція – американська, турецька, ізраїльська, українська. Про те, що Порошенко санкціонував цю операцію. Про те, що багато було вигадано. Люди, які це говорили, мають застрелитися після цього, якщо залишилося бодай трохи честі,

– сказав Арестович.

Арестович вважає, що розслідування довело, що в ОП – патріоти

На думку Арестовича, розслідування довело, що на Банковій – патріоти, адже не сумнівались, що треба захопити вагнерівців.

Виходить розслідування, яким так лякали всіх. Що вони нам показали? Президент – патріот, керівник Офісу Президента – патріот, який каже, що необхідно захопити вагнерівців,

– вважає Арестович.

Арестович нещодавно зробив заяву , що наробила чимало галасу в Росії. Речник делегації розповів, що чекає на Росію у випадку продовження агресії проти України. За словами радника голови ОП, Київ працює над ракетною програмою і ці ракети можуть бути націлені на Москву.

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Що відомо про розслідування Bellingcat