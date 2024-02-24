Розстріл українських полонених в Авдіївці: Лубінець оприлюднив деталі

Нещодавно в Авдіївці російські загарбники розстріляли українських бійців, які здалися у полон Росії. Омбудсмен розкрив деталі злочину окупантів.

Україна мала домовленості з Росією щодо поранених військових, яких не змогли евакуювати з Авдіївки. Однак загарбники цинічно порушили ці домовленості. Про це в етері телемарафону розповів Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець.

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Була можливість комунікувати з росіянами

Як зазначив Лубінець, росіяни повинні були взяти в полон поранених українських бійців, надати їм допомогу, а потім повернути в рамках обміну полоненими. Втім, окупанти не дотрималися своєї обіцянки.

За його словами, в України була можливість комунікувати з російською стороною.

Ми попередньо домовилися, що поранених українських військових офіційно візьмуть в полон, нададуть їм допомогу, а потім повернуть через процедуру обміну. На жаль, російська сторона вкотре показала, що будь-які домовленості можуть не виконуватися,

– заявив він.

Омбудсмен додав, що Україна постійно стикається з тим, що Росія порушує домовленості та норми гуманітарного права. Однак наразі, на жаль, невідомо, як цю проблему вирішити.

Розстріл українських полонених в Авдіївці: що відомо