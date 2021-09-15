Потерпілого госпіталізували, однак згодом його стан стабілізувався. Наразі підозрюваного вже затримали й намагаються притягнути до відповідальності.

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Вилучили речові докази

До 59-річного чоловіка, який йшов вулицею, під'їхав автомобіль Dodge Intrepid. Зловмисник із нього здійснив кілька пострілів і поїхав. Правоохоронці встановили, що стріляв 34-річний харків'янин.

Під час затримання, в нього вилучили пневматичний пістолет Макарова і магазин. Там був встановлений металевий балон, а також 15 куль до нього. Як чоловік пояснив свої дії – невідомо.



Пістолет, який вилучили правоохоронці / Фото Прокуратури Харківщини

Що загрожує затриманому

Поліцейські планують оголосити чоловікові підозру за статтею про хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної зброї. Якщо вину зможуть довести в суді, то йому загрожує від 3 до 7 років в'язниці.

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