Потерпілого госпіталізували, однак згодом його стан стабілізувався. Наразі підозрюваного вже затримали й намагаються притягнути до відповідальності.
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Вилучили речові докази
До 59-річного чоловіка, який йшов вулицею, під'їхав автомобіль Dodge Intrepid. Зловмисник із нього здійснив кілька пострілів і поїхав. Правоохоронці встановили, що стріляв 34-річний харків'янин.
Під час затримання, в нього вилучили пневматичний пістолет Макарова і магазин. Там був встановлений металевий балон, а також 15 куль до нього. Як чоловік пояснив свої дії – невідомо.
Пістолет, який вилучили правоохоронці / Фото Прокуратури Харківщини
Що загрожує затриманому
Поліцейські планують оголосити чоловікові підозру за статтею про хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної зброї. Якщо вину зможуть довести в суді, то йому загрожує від 3 до 7 років в'язниці.
Кілька схожих подій нещодавно
- В Одеській області 5 вересня сталась аварія, яка завершилася стріляниною. Там не змогли розминутися Nissan Primera та BMW X5. Згодом один із водіїв витягнув травматичний пістолет та почав стріляти в опонента.
- У Дніпрі вночі 29 серпня 23-річний чоловік дістав пістолет і почав стріляти. Перед тим, як його затримали, зловмисник поранив 2 людей.
- У Запоріжжі 29 серпня біля кафе 2 чоловіків вирішили влаштувати стрілянину по людях. Вони поранили 5 осіб і 3 з них потрапили до лікарні. Підозрювані намагалися втекти на авто, але їх впіймали поліцейські.