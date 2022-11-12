З херсонської поразки путінська система в Росії почне давати збій, – політтехнолог
Путінський режим – це чиновники. В цій країні немає поділу на чиновників та інших, російська модель влади – це велике "дерево".
Про це 24 каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман. Він також зазначив, що наприклад, сьогодні простий житель Єкатеринбургу прийде до свого депутата і запитає: "А чому віддали Херсон". І цей депутат мав би мати відповідь, але йому нема що сказати, бо Путін не сказав і ніхто не сказав.
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І вся ця величезна структура і тріщить зараз. "В Росії зараз немає чіткого розуміння, що далі – якщо ти побудував вертикаль, то її потрібно постійно підтримувати", – пояснює політтехнолог.
Повний стрім із Михайлом Шейтельманом: дивіться відео
А коли ти побудував вертикаль і втік – як зараз втік Путін з поля бою, то все це не працює. Тому я вірю в те, що херсонська поразка призведе до того, що вся система зламається,
– переконаний Михайло Шейтельман.
Україна повернулась у Херсон
- 11 листопада спецпідрозділи ЗСУ зайшли у Херсон. Місцеві мешканці зі сльозами на очах зустріли українських захисників на площі, скандуючи "ЗСУ".
- У ГУР повідомили, що Херсон повертається під контроль України й до міста заходять частини ЗСУ.
- Заступниця міністра оборони Ганна Маляр нагадала, що звільнення населених пунктів відбувається в декілька етапів. За її словами, у Херсон зайшли спецпідрозділи. Проте основні війська ЗСУ перебувають на підступах до міста.
- А у Генштабі ЗСУ заявили, що підрозділи наших військ в деяких місцях вже дійшли до правого берега Дніпра.
- Раніше у мережі опублікували відео з машини росіян, які їдуть з Херсона. На записі окупанти жаліються на тиск з боку українських військ і буквально плачуть через від'їзд на свою Батьківщину.
- У Міністерстві оборони Великої Британії припустили, що до відступу росіяни почали готуватися раніше, ніж 11 листопада, ще наприкінці жовтня.
- Натомість жителі Херсона вийшли на вулиці, аби зустріти українських військових та відсвяткувати звільнення.