У розвідників, які готували спецоперацію з вагнерівцями, виникли проблеми з паспортами, – ЗМІ
Джерело:"Схеми"
В Україні визнали недійсними закордонні паспорти п'ятьох колишніх працівників управління розвідки, які готували спецоперацію з вагнерівцями. Розслідувачі з'ясували, що паспорти анулювали на підставі, ймовірно, фальшивого документу Держміграційної служби.
Один з розвідників Юрій Семенюк дізнався про це прямо на кордоні. Так, 1 травня 2021 року він хотів полетіти в Єгипет, але виїзд заборонили. Натомість паспорт вилучили та знищили.
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Прикордонники сказали, що інформація про недійсність паспорта була у внутрішній базі.
Про яку інформацію мовиться
Прикордонникам начебто надійшов лист від Держміграційної служби. У ньому мовилось про осіб, паспорти яких нібито оформлені з порушенням законодавства. Тому й документи вилучили.
Серед цих осіб було 5 людей, які брали участь в операції щодо вагнерівців. Наприклад, ексначальник ГУР Василь Бурба. Також був паспорт на ім'я Василя Месхі. Журналісти стверджують, що це документ для прикриття Бурби.Зверніть увагу! Через тиждень після провалу спецоперації Бурбу звільнили з посади указом президента Володимира Зеленського. Також звільнили щонайменше 4 співробітників Головного управління розвідки Міноборони, які готували спецоперацію.
У ДМС все заперечують
У службі запевняють, мовляв, ніколи не готували та не надсилали Держприкордонслужбі листа з таким змістом. Крім того, у ДМС нема інформації про те, що паспорти були оформлені з порушенням законодавства.
Записи про недійсні паспорти вже видалили з бази
Речник ДПСУ Андрій Демченко розповів, що листа отримали поштою. За його словами, це не заборонено, а документ мав усі необхідні реквізити. Щоправда, прикордонники кажуть, що вже видалили записи про недійсність паспортів із бази.
Семенюку вернули порізаний паспорт
Однак ексрозвідник Семенюк сказав, що йому повернули порізаний паспорт, яким він не зможе скористатися. Чоловік звернувся до поліції та подав заяву про злочин щодо службової підробки.
Можливо, хтось вважав, що я особисто або ці 5 людей шукатимуть можливість зустрітися з Христо Грозєвим або летіти в Болгарію,
припустив Семенюк.
Реакція влади
В Офісі президента не прокоментували інформацію про ймовірний тиск на співробітників ГУР і фальсифікацію листа. Натомість голова ТСК Верховної Ради по вагнерівцях Мар'яна Безугла відповіла, що комісія отримала таку інформацію від заслуханих осіб. Це перевіряють.
Спецоперація з вагнерівцями: що треба знати
- У липні 2020 року в Білорусі затримали 33 бойовики ПВК "Вагнера". У Лукашенка заявили, що вони нібито готували заворушення перед президентськими виборами.
- Однак потім у ЗМІ з'явилась інформація, що це була українська спецоперація із затримання вагнерівців. Річ у тім, що бойовики воювали на Донбасі на стороні агресора. Операцію буцімто зірвали через витік інформації з Офісу Президента.
- 17 листопада 2021 року журналісти Bellingcat опублікували розслідування резонансної справи. Вони підтвердили, що українська влада справді готувала масштабну спецоперацію. Президент Володимир Зеленський буцімто знав про неї.
- Однак плани зірвались через прохання керівника Офісу Президента Андрія Єрмака. Він просив перенести її на тиждень, бо начебто боявся, що Росія відмовиться від запланованого перемир'я на Донбасі.