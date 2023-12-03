РПЦ випустила агітку для окупантів: війну там вони назвали "богоугодною справою"
РПЦ презентувала пропагандистську книжечку з тезами для російських окупантів. Там вони схвалюють війну та всіляко закликають дослухатися до царя.
Окрім розхитування ситуація в Україні, Кремль займається й внутрішньої агітацією. Росія досі намагається тримати ілюзію серед внутрішнього споживача, що війна потрібна.
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Пропаганда в церкві
Російська православна церква випустила для окупантів мініатюрну збірку настанов. Вона отримала назву "Жити – Батьківщині служити". РПЦ вмістила туди всі класичні для кремлівської тези. Наприклад, там розповідають, що служити у російській армії – честь, а також поширюють тези, що війна схвалена Богом.
Окрім цього, там зазначають, що для росіянина бути вбитим на війні означає автоматично потрапити до раю. А також окремо там акцентують на царі і його владі.
Цей збірник добре характеризує російське прислівʼя: "Маленька книжка, а духовно обʼємна",
– йдеться в інструкції книги кишенькового формату.
У збірку також включили такі розділи, як:
- "Всяка влада від Бога",
- "Земля Руська вся під Богом",
- "Святі батьки про війну, мир і російське воїнство"
- "Прикличуть – ми не потужимо: Батьківщині послужимо",
- "Без копання немає на війні життя",
- "Стройова підготовка – сила, бравість і вправність",
- "Стійкий солдат не знає слова "назад"
- "Таємницю зберігай – честь береги",
- "Про ворогів нашої Батьківщини"
Російська церква бере активну участь у пропаганді: дивіться фото
Як працює російська пропаганда
- Росіяни вкотре почали відроджувати тему розповсюдження "чорної трансплантології" в Україні. Нібито на кладовищі в Одесі з’явились таблички з написами "хірургічні відходи". Однак відповідне відео існує на просторах інтернету з 2015 року.
- Також Росія намагається розпалити якнайбільше конфліктів по всьому світу. Росія має розгалужену мережу "лідерів думок", "активістів", "експертів", які проголошують пропагандистські тези з російських темників.
- Російські хакери Fancy Bear днями атакували сім урядів у Європі, вони намагалися отримати доступ до цифрових систем. Вони використовують різноманітні документи-приманки для заманювання жертв, включаючи протоколи засідань підкомітету Європарламенту та доповідь спеціального комітету ООН.