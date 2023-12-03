РПЦ випустила агітку для окупантів: війну там вони назвали "богоугодною справою"

3 грудня 2023, 23:06
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РПЦ презентувала пропагандистську книжечку з тезами для російських окупантів. Там вони схвалюють війну та всіляко закликають дослухатися до царя.

Окрім розхитування ситуація в Україні, Кремль займається й внутрішньої агітацією. Росія досі намагається тримати ілюзію серед внутрішнього споживача, що війна потрібна.

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Пропаганда в церкві

Російська православна церква випустила для окупантів мініатюрну збірку настанов. Вона отримала назву "Жити – Батьківщині служити". РПЦ вмістила туди всі класичні для кремлівської тези. Наприклад, там розповідають, що служити у російській армії – честь, а також поширюють тези, що війна схвалена Богом.

Окрім цього, там зазначають, що для росіянина бути вбитим на війні означає автоматично потрапити до раю. А також окремо там акцентують на царі і його владі.

Цей збірник добре характеризує російське прислівʼя: "Маленька книжка, а духовно обʼємна",
– йдеться в інструкції книги кишенькового формату.

У збірку також включили такі розділи, як:

  • ﻿﻿"Всяка влада від Бога",
  • ﻿﻿"Земля Руська вся під Богом",
  • ﻿﻿"Святі батьки про війну, мир і російське воїнство"
  • ﻿﻿"Прикличуть – ми не потужимо: Батьківщині послужимо",
  • ﻿﻿"Без копання немає на війні життя",
  • ﻿﻿"Стройова підготовка – сила, бравість і вправність",
  • ﻿﻿"Стійкий солдат не знає слова "назад"
  • ﻿﻿"Таємницю зберігай – честь береги",
  • ﻿﻿"Про ворогів нашої Батьківщини"

Російська церква бере активну участь у пропаганді: дивіться фото

 

Як працює російська пропаганда

  • Росіяни вкотре почали відроджувати тему розповсюдження "чорної трансплантології" в Україні. Нібито на кладовищі в Одесі з’явились таблички з написами "хірургічні відходи". Однак відповідне відео існує на просторах інтернету з 2015 року. 
  • Також Росія намагається розпалити якнайбільше конфліктів по всьому світу. Росія має розгалужену мережу "лідерів думок", "активістів", "експертів", які проголошують пропагандистські тези з російських темників.
  • Російські хакери Fancy Bear днями атакували сім урядів у Європі, вони намагалися отримати доступ до цифрових систем. Вони використовують різноманітні документи-приманки для заманювання жертв, включаючи протоколи засідань підкомітету Європарламенту та доповідь спеціального комітету ООН.

Автор: Дмитро Усик