Документ разрабатывают с учетом международных требований, утвержденных Еврокомиссией. Об этом рассказал министр Кабинета министров Олег Немчинов, который накануне и сам получил вторую дозу вакцины и соответствующий документ о прививках.

К теме В Украине утвердили COVID-сертификаты: как они будут работать

Сертификаты также будут иметь информацию о результатах ПЦР-тестов, состоянии здоровья и информацию о вакцине, которая показывается в международном бумажном свидетельстве. Такой сертификат будет иметь 2 вида.

Будет международный вид и национальный,

– объяснил Немчинов.

Когда ЕС может признать наши документы

По его словам, с 1 июля началось бета-тестирование для людей, которые получили 2 дозы вакцины. Зарегистрироваться можно по ссылке: https://team.diia.gov.ua.

"После того, как проведут оценку системы, поскольку Дия не сохраняет никакие данные, представители ЕС проведут верификацию и тогда примут решение о том, что может быть доступ ко всем странам Европейского Союза", – подчеркнул министр.

До этого проходят двусторонние переговоры о признании с каждой отдельной страной, не только ЕС, о признании наших международных свидетельств. А также относительно возможности получения электронного QR-кода о том, что человек получил все 2 дозы вакцинами, признанными ВОЗ.

Перспективы поехать за границу

Сейчас правительство работает над тем, чтобы украинцев пускали с прививками препаратами Sinovac и Covishield. Их пока не слишком широко признают в мире, особенно в Европе. Все зависит от того, как решит страна.

Внимание! Узнать информацию о том, в какие страны украинцы могут попасть без помех, можно по этой ссылке.

Сам Немчинов подчеркнул, что 2 июля привился вакциной от Sinovac и получил специальное свидетельство.

"В этом случае на сайте Минздрава и МИД есть внутренние условия каждой страны относительно перечня вакцин, которые там используются. Все препараты, которыми иммунизируют в Украине, – допущены ВОЗ", – подчеркнул Немчинов.

Немчинов рассказал о COVID-сертификатах: видео

Что такое COVID-сертификат

Это документ, который подтверждает вакцинацию против коронавирусной болезни.

В международном сертификате будет имя, фамилия, дата рождения, название страны, которая выдала документ, уникальный номер, полная информация о вакцинации и заболеваниях.

В украинской версии будет только имя, фото и уникальный номер.



Сравнение вакцин от коронавируса / Инфографика 24 канал