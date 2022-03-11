К теме Над детьми не должны летать ракеты: медики "Охматдета" просят мир закрыть небо – мощное видео
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Оккупанты обстреливают мирные города, в частности, вражеские ракеты прилетают в детсады, школы, больницы и жилые дома. Захватчики уже убили 90 украинских детей.
Источник:"Рада"
К теме Над детьми не должны летать ракеты: медики "Охматдета" просят мир закрыть небо – мощное видео
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