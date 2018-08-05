Адвокат Анджелины Джоли отказалась работать со звездой: неожиданная причина

Голливудская актриса Анджелина Джоли в очередной раз имеет неприятность: ее адвокат Лаура Вассер отказалась представлять ее интересы в суде. Потому развод с Брэдом Питтом может затянуться еще на несколько лет.

Развод одной из самых привлекательных пар Голливуда – актеров Брэда Питта и Анджелины Джоли – длится с 2016 года. Знаменитости никак не могут решить вопрос об опеке над 6 детьми. Джоли хочет получить полную опеку и запретить экс-супругу видеться с отпрысками. Однако такое требование отнюдь не поддерживают служители Фемиды.

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Представляет интересы Анджелины Джоли в суде знаменитый адвокат Лаура Вассер, которая имеет немалые заслуги в работе. 50-летняя юрист специализируется на разводах и с легкостью умеет преодолеть все трудности в зале суда. Именно Лаура защищала таких звездных клиентов, как Джонни Депп, Бритни Спирс, Райан Рейнольдс, Хайди Клум. Однако своенравный характер Анджелины Джоли адвокат не выдержала.

Как сообщают инсайдеры TMZ, Лаура Вассер уже рассказала актрисе о расторжении контракта с ней. Хоть адвокат почти добилась полной опеки Анджелины Джоли над детьми, иметь дела со звездой юрист не хочет.

Она (Джоли, – ред.) подпитывается гневом, а ее поведение становится бессмысленным и необоснованным,

– рассказал инсайдер таблоида.

По информации источника, Лаура Вассер заявила, что актриса в своих словах и поступках "ядовита", поэтому таких людей она не будет защищать. В то же время Анджелина Джоли уже готовится к усыновлению седьмого ребенка и ищет юридическую компанию, которая доведет дело развода с Брэдом Питтом до конца.

Напомним, что актеры Анджелина Джоли и Брэд Питт решили расстаться еще в 2016 году. Сейчас пара решает судебные вопросы, в частности, супруги разделят опеку над 6 детьми – 16-летним Мэддоксом, 14-летним Паксом, 13-летней Захарой, 12-летней Шайло и 9-летними близнецами Вивьен и Ноксом. Старший сын Мэддокс уже заявил, что хочет жить с отцом.