Алкоголь у небезпеці: в українців заберуть міцні напої?

Зміни до Податкового кодексу України загрожують продажу віскі.

Чи то з горя, чи то з радості, але українці п'ють багато: близько восьми літрів горілки припадає на одного нашого співвітчизника на рік. Горілчані показники вищими є лише у росіян та білорусів – там відповідно 14 та 11,3 літра "на душу".

Але зрештою українці не найпитуща нація у світі. У загальному рейтингу пияцтва українці посідають 43-те місце. Просто національні традиції споживання алкоголю виводять на перше місце горілку, так само, як у кубинців пальму першості тримає ром, у французів – скотч і віскі, у філіппінців – джин, а у мексиканців – текіла.

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І все таки інтеграція у світову спільноту дає свої плоди: українцям засмакувало віскі, відтак заборона на виготовлення цього напою засмутила тих, кому він до душі. Засмутилися, щоправда, далеко не всі, адже віскі – задоволення не з дешевих.

Наприклад, шотландський сорт Bunnahabhain коштує біля 2 тисяч гривень за пляшку ємністю 0,7 літра, Deanston – понад 3 тисячі, Glenfiddich – від 5 тисяч, Tobermory – від 6-7 тисяч за пляшку. Дешевше обійдеться любителям американський віскі Blanton's – нижня планка ціни за об'єм 0,7 літра встановлена на рівні 1829 гривень, що все одно значно дорожче за ординарну українську горілку.

Що трапилось із віскі?

Поки що – нічого, але в липні, набудуть чинності зміни до Податкового кодексу України, де у розділі, котрий стосується акцизів на алкоголь, змінилося поняття "віскі". Відтепер під цим словом мається на увазі "алкогольний напій, міцністю від 35 до 45 відсотків об'ємних одиниць з характерним ароматом, виготовлений за коньячною технологією з витриманого в обвуглених всередині дубових бочках зернового дистиляту".



Відтепер максимальна міцність віскі в Україні – 45 градусів

Справа не так у бочках, як у градусах. Українські чиновники вирішили обмежити міцність віскі 45 градусами, хоча у світі подібне не прийнято. Справжній віскі стартує з 40 градусів, а от межі, де завершується його міцність – не існує. Є сорти, де вміст спирту становить 50-55%, є 70-градусні елітні сорти і є, нарешті, марка Bruichladdich X4+1 Quadrupled міцністю 92 градуси.

Проте, 70-90% алкоголю для віскі – це все таки рідкість, а от 46-55% – норма. Але виходить, що більшість сортів віскі – завдяки поправкам до Податкового кодексу – підпадають в Україні під заборону і мають бути вилучені з продажу.

Чому податківці, замість того, наприклад, щоб перевірити декларації кандидатів в президенти, заповзялися міряти градуси у віскі? Це давня історія, яка починається ще з шампанського та коньяку. Як відомо, в рамках Угоди про Зону вільної торгівлі Україна мала долучитися до уніфікації назв продукції, яка реалізується на території дії цієї Угоди.

Нам вказали на те, що звична для нас номінація "шампанське" немає нічого спільного із алкогольним виробом, назва якого походить від назви французької провінції (фанцузькою Champagne, – ред. 24). Аналогічною є й історія з коньяком – французьке місто Коньяк попросили залишити в спокої та вигадати нові, власні найманування.

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Швидше за все, заборона на віскі міцністю вище 45 градусів – це свого роду українське "алаверди", маленька помста за шампанське та коньяк. Або ж – якщо відкинути конспірологічні теорії – просто нерозуміння деяких елементарних речей. Те саме стосується, між іншим, й опису процесу виготовлення віскі, який містить Податковий кодекс.

"Вантажте апельсини в бочках"

Візьмемо хоча б, для прикладу, згадану вище "коньячну технологію". У європейських регламентах про жодну особливу технологію не йдеться, адже віскі виготовляють шляхом дистиляції сусла зі злаків. Законотворці цього, вочевидь, не знають – вони споживають продукт готовим, не замислюючись на тонкощами його приготування.

Проте, як то кажуть, незнання не звільняє від відповідальності. Нині у парламентському комітеті з питань податкової та митної політики запевняють, що віскі "образили" не навмисно, а через технічну помилку, яку обіцяють невдовзі виправити.

Однак чи встигнуть і чи згадають взагалі про прикру плутанину із бочками та градусами до липня, якщо на порозі – вибори, спочатку перший тур, а потім і другий, а там літні канікули? Хтозна. Європейська бізнес-асоціація має великі побоювання, що депутати не врахують помилок, а тому віскі міцністю понад 45 градусів вважатимуть шкідливим та неприйнятним напоєм.



Здорожчання міцного алкоголю в Україні не приведе до поліпшення якості

Між тим асоціація нагадує: за віскі міцністю понад 45 градусів, а це – біля тисячі одиниць продукції, імпортер чесно сплачує усі податки. Іншими словами – сумлінно поповнює державну казну. І хоч сума сплачених акцизів, можливо, й не космічна, але також й не мала. Зокрема, торік в Україну імпортували майже 70 тисяч літрів віскі із вмістом спирту більше 45%, вартістю понад 170 мільйонів гривень.

Звісно, для українських законотворців подібна цифра навряд чи є переконливим аргументом. Один з нинішніх кандидатів в президенти, наприклад, переконаний, що зарплата народного обранця має становити 200-300 тисяч гривень на місяць – із такими апетитами бочки, технології та градуси взагалі видаватимуться дрібницею.

А те, що при цьому постраждає імідж України, нікого не хвилює. Вже не вперше і не востаннє наша держава демонструє, що не здатна привести своє законодавство у відповідність до європейського.

Що ж стосується українського обивателя то йому і так невесело. Ціни на міцні напої за останні кілька місяців піднімали вже двічі – перший етап здорожчання припав на жовтень минулого року, другий – на перше січня. Хоча, може, це й добре, що випивка потроху стає дорогим задоволенням – як елітна, так і звичайна? Все таки в здоровому (читай: тверезому) тілі – здоровий дух. Перед відповідальним моментом голосування за президента країни це – вагомий фактор.

Що таке віскі згідно з визначенням в Податковому кодексі?Віскі – алкогольний напій, міцністю від 35 до 45% об'ємних одиниць з характерним ароматом, виготовлений за коньячною технологією з витриманого в обвуглених усередині дубових бочках (ємностях з обвугленою дубовою клепкою) зернового дистиляту.

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