Американка создает сказочные фотографии с помощью смартфона: удивительные снимки

С появлением современных гаджетов в мире искусства зародился новый термин – айфонография. Фотографы благодаря мобильным телефонам iPhone создают невероятные снимки, качество которых не уступает тем, которые сделаны на профессиональные фотоаппараты.

Это утверждение доказала американка Мелисса Винсент, которая ежедневно на странице в Instagram удивляет поклонников удивительными сюрреалистическими фотографиями.

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По словам женщины, ее творчество началось в 2011 году после регистрации в социальной сети Instagram. Однако по-настоящему Мелисса Винсент увлеклась фотографией, когда ознакомилась с программами для редактирования снимков в iPhone. Поэтому начала создавать первые необычные пейзажи родного штата Миссисипи.

Целью моей деятельности всегда было показать миру другую сторону Миссисипи. Я хочу, чтобы те, кто видят мои фотографии, отправились со мной в виртуальное путешествие в страну Оз,

— пояснила Мелисса Винсент.

37-летняя женщина фотографирует исключительно на свой iPhone 6. С помощью мобильных приложений американка создает невероятные сюрреалистические пейзажи, которыми восхищается весь мир.