Незаконный дурман нашли с помощью служебной собаки пограничников во время проверки в пункте пропуска "Дзвонковое". Теперь гражданину Венгрии грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

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Венгр пытался провезти набор наркотиков

Наркотики нашли в автомобиле, которым управлял 39-летний гражданин Венгрии. Пакет с несколькими граммами растительного вещества, вероятнее всего – каннабиса, обзорная группа нашла в сумке из-под ноутбука.

Более широкий ассортимент наркотических средств был спрятан в технических полостях автомобиля. В частности, в воздушном фильтре пограничники с таможенниками обнаружили небольшие пакетики с белым порошком и белыми кристаллами, несколько синих таблеток и растительное вещество в сигаретах, со слов водителя – это были кокаин, мефедрон, экстази и каннабис,

– сообщили в Госпогранслужбе.

Об обнаруженных наркотиках пограничники проинформировали сотрудников СБУ. Решается вопрос о возбуждении уголовного производства по статье о контрабанде наркотических средств.

К слову, на днях на границе с Румынией произошел резонансный инцидент. Там на украинских пограничников напали мужчины, захватили оружие и убежали в Румынию.