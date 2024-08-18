Незаконний дурман знайшли за допомогою службового собаки прикордонників під час перевірки у пункті пропуску "Дзвінкове". Тепер громадянину Угорщини загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.

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Угорець намагався провезти набір наркотиків

Наркотики знайшли в автомобілі, яким кермував 39-річний громадянин Угорщини. Пакунок з кількома грамами рослинної речовини, найімовірніше – канабісу, оглядова група знайшла в сумці з-під ноутбука.

Ширший асортимент наркотичних засобів був захований у технічних порожнинах автомобіля. Зокрема, в повітряному фільтрі прикордонники з митниками виявили невеличкі пакуночки з білим порошком та білими кристалами, кілька синіх таблеток та рослинну речовину в сигаретах, зі слів водія – це були кокаїн, мефедрон, екстазі та канабіс,

– повідомили в Держприкордонслужбі.

Про виявлені наркотики прикордонники поінформували співробітників СБУ. Вирішується питання щодо порушення кримінального провадження за статтею про контрабанду наркотичних засобів.

До слова, днями на кордоні з Румунією стався резонансний інцидент. Там на українських прикордонників напали чоловіки, захопили зброю та втекли до Румунії.