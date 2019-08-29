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      Анастасия Григорова

      Глобальне потепління: як змінилося ваше місто? Перевіряємо на прикладі Києва

      240
      Глобальне потепління – проблема, з якою потрібно боротись вже сьогодні
      Глобальне потепління – проблема, з якою потрібно боротись вже сьогодні / КліматІнфо

      Певно, ви помітили, що це літо виявилось надзвичайно спекотним. Більше того, липень 2019 року за даними науковців вважається найспекотнішим місяцем за весь час проведення спостережень.

      Але, не зважаючи на це, до сих пір багато людей не розуміють катастрофічності наслідків, які викликає глобальне потепління. Про це, зокрема, пише у своїй статті BBC.

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      Перейшовши за посиланням, ви матимете змогу дізнатися, як змінилась температура у вашому місті або ж регіоні та отримати можливий план розвитку температурних подій.

      На прикладі Києва подивимось, як це виглядає.

      потепління
      Обираємо країну та місто

      Сайт надає наступну інформацію:

      1. Поточний середній температурний стан.

      потепління

      2. Спрощений графік температурних значень за липень і січень.

      потепління

      3. Прогнозовані зміни температури у місті за найбільш оптимістичним розвитком подій.

      потепління

      4. Прогнозовані зміни температури у місті за найгіршим розвитком подій.

      потепління

      Це цифри, які несуть по собі такі жахливі наслідки як танення льодовиків в Арктиці, що спричиняє підвищення рівня світового океану, затоплення багатьох прибережних зон та появу багатьох інших проблем. Якщо глобальне потепління триватиме нинішніми темпами, температура в різних регіонах може збільшитись на 3-5°C до кінця століття.

      Тож потрібно розуміти, що боротьба за збереження нашої планети залежить від дій всіх країн світу та її мешканців. Глобальне потепління – це не щось далеке та неможливе, це те, з чим ми зіштовхнулися та маємо впоратись, об'єднавши зусилля.

      До теми: Що відбувається на Землі: унікальний сайт показує зміни клімату

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      Автор: Анастасия Григорова
      Теги: Новости политики Новости Украины Глобальное потепление Публикации Экология
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