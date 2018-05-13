Беспилотник США провел разведку у границы Украины с Россией

В воскресенье утром, 13 мая, разведывательный беспилотник Военно-воздушных сил США RQ-4B-30 Global Hawk совершил полет вдоль границы Украины с Россией. Так, беспилотник совершил разведку в районе Харьковской области.

Об этом сообщается на Twitter-странице PlaneRadar.

Американский беспилотник взлетел с авиабазы НАТО Сигонелла, что в Италии. Около 7:15 утра аппарат вошел в воздушное пространство Украины.

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Согласно опубликованным картам с маршрутом полета, возле границы Украины с Россией разведывательный беспилотник пролетел несколько раз.