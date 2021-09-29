О реакции Лукашенко на события 28 сентября в Минске рассказала его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт.
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Лукашенко поручил разобраться в деле
Сразу (Лукашенко – 24 канал) поручил разобраться буквально посекундно – не все детали были известны. Первым делом было поручено оказать всяческую поддержку и помощь семье,
– сказала Эйсмонт.
Самопровозглашенный глава государства выразил соболезнования семье погибшего КГБ-иста. О программисте, который стрелял и погиб сам, Лукашенко не сказал ни слова, хотя у него тоже осталась семья. Более того, диктатор пообещал, что "безнаказанным это не останется".
Силовики ворвались в помещение Андрея Зельцера
Отметим, что вечером 28 сентября сотрудники белорусского КГБ ворвались в помещение программиста Андрея Зельцера. Он участвовал в акциях протеста. Мужчина взял в руки ружье. Когда силовики вошли в комнату, Зельцер застрелил одного из КГБ-истов.
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Стрелка сразу же ликвидировали, В это время в квартире была жена, вероятно, она снимала на видео, то что происходило. Сейчас женщину задержали по подозрению в соучастии в убийстве. У супругов есть маленький сын.