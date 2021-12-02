Александр Ткаченко в телеграме заявил, что на культуру, креативные индустрии и информационную политику выделят 14,5 миллиарда гривен. Шмыгаль в телеграме назвал бюджет сбалансированным и реалистичным.
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Неизменные приоритеты сметы
По словам Шмыгаля, в приоритете остаются:
- медицина;
- образование;
- оборона и безопасность;
- социальная сфера;
- инфраструктура;
- поддержка бизнеса и инноваций.
В частности, один из главных акцентов – повышение зарплаты медикам до 20 тысяч гривен минимально. Шмыгаль отметил и выполнение требования закона "Об образовании". В 2022 году прогнозируют расходы на образование на уровне 7,3% ВВП.
Премьер также похвастался, что таких расходов, как в 2022 году, не было последних 10 лет. 140 миллиардов гривен – это именно инвестиции в развитие экономики. Заложили средства и на программы льготного кредитования, и доступную ипотеку для всех украинцев.
Реакция Ткаченко на Госбюджет
Министр говорит, что Минкульт остается без расходов на кино, но 4,6 миллиарда гривен дофинансирования сфер называет общей непростой победой.
Также Ткаченко выделил важные пункты о Большой реставрации, информбезопасности, финансировании Государственной инспекции культурного наследия Украины, исторических памятников и заповедников. На эти и другие отрасли и учреждения культуры, по словам Ткаченко, в бюджете выделили средства.
Что известно о бюджете на 2022 год
- Рада 2 декабря окончательно поддержала проект закона о государственном бюджете Украины на 2022 год. За смету проголосовали 268 нардепов.
- Министр финансов Сергей Марченко представил обновленный проект бюджета, который поддержали 268 нардепов. Кабмин увеличил доходы и расходы госбюджета ко второму чтению законопроекта.
- Среди основных цифр: прогноз номинального ВВП – 5368,7 миллиарда гривен, его реальный рост – на уровне – 3,8%; индекс потребительских цен – 106,2%; доходы – на сумму 1332,4 миллиарда гривен; расходы – на сумму 1497 миллиарда гривен; возврат кредитов – в сумме 10,28 миллиарда гривен (больше фактических за 2020 год на 8%); предоставление кредитов – в сумме 23,74 миллиарда гривен (больше фактических за 2020 год на 57,9%); предельный объем дефицита – 188,798 миллиарда гривен.