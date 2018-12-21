Целыми днями об Украине из телевизора говорят, — военнопленный моряк о московском СИЗО

Плененный Россией украинский моряк, капитан-лейтенант Сергей Попов рассказал адвокату об условиях своего содержания в московском СИЗО "Лефортово".

Об этом сообщил адвокат Гаджи Алиев у себя на Facebook-странице.

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Попов рассказал, что попал в камеру, в которой был телевизор, но не было антенны. Плененный моряк попросил предоставить ему антенну, но на его просьбу в СИЗО не отреагировали. Именно поэтому он решил сделать ее сам. "Я электромеханик", – добавил Попов.

В результате целыми днями с телевизора только об Украине и говорят, я столько сюжетов об Украине дома не видел! Неужели в Казахстане, Беларуси и других странах ничего интересного не происходит, зачем столько новостей об Украине,

– рассказал военнопленный моряк.

Кроме того, Сергей Попов поблагодарил волонтеров за полученную одежду, он сказал, что все "подошло по размеру".

Интересно, после визита к Попову для участия в следственных действиях адвокат Гаджи Алиев сообщил, что получил письмо от гражданина России со словами поддержки и подписью "не все россияне козлы".

Почему Россия захватила украинских моряков?

25 ноября в Керченском проливе пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и в соответствии с международными нормами из порта Одессы в порт в Мариуполе.



Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение к Керченскому проливу.



Группа украинских кораблей продолжила свой путь в Мариуполь. Однако при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО.



После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.



Россия также уже не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные суда, направлявшиеся в украинские порты. Поэтому украинская экономика терпит большие убытки.

УКРАИНСКИЕ МОРЯКИ В ПЛЕНУ РФ: ХРОНИКА СОБЫТИЙ