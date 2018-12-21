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      Целыми днями об Украине из телевизора говорят, — военнопленный моряк о московском СИЗО

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      Целыми днями об Украине из телевизора говорят, — военнопленный моряк о московском СИЗО
      Целыми днями об Украине из телевизора говорят, — военнопленный моряк о московском СИЗО / ukrday.com

      Плененный Россией украинский моряк, капитан-лейтенант Сергей Попов рассказал адвокату об условиях своего содержания в московском СИЗО "Лефортово".

      Об этом сообщил адвокат Гаджи Алиев у себя на Facebook-странице.

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      Попов рассказал, что попал в камеру, в которой был телевизор, но не было антенны. Плененный моряк попросил предоставить ему антенну, но на его просьбу в СИЗО не отреагировали. Именно поэтому он решил сделать ее сам. "Я электромеханик", – добавил Попов.

      В результате целыми днями с телевизора только об Украине и говорят, я столько сюжетов об Украине дома не видел! Неужели в Казахстане, Беларуси и других странах ничего интересного не происходит, зачем столько новостей об Украине,
      – рассказал военнопленный моряк.

      Кроме того, Сергей Попов поблагодарил волонтеров за полученную одежду, он сказал, что все "подошло по размеру".

      Интересно, после визита к Попову для участия в следственных действиях адвокат Гаджи Алиев сообщил, что получил письмо от гражданина России со словами поддержки и подписью "не все россияне козлы".

      Почему Россия захватила украинских моряков?
      25 ноября в Керченском проливе пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и в соответствии с международными нормами из порта Одессы в порт в Мариуполе.

      Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение к Керченскому проливу.

      Группа украинских кораблей продолжила свой путь в Мариуполь. Однако при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО.

      После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.

      Россия также уже не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные суда, направлявшиеся в украинские порты. Поэтому украинская экономика терпит большие убытки.

      УКРАИНСКИЕ МОРЯКИ В ПЛЕНУ РФ: ХРОНИКА СОБЫТИЙ

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      Теги: Украина – Россия Новости Украины Москва СІЗО Новости России Конфликт в Азовском море Украинцы в плену РФ
      Источник: 24 канал
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