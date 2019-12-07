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      ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019
      Артем Овдиенко

      Чому питання повернення Криму потрібно вирішувати негайно

      244
      Піонери, "деды воевали": чим засмічують голови українських кримчан / Фото з відкритих джерел

      Час грає проти нас, адже путін асимілює населення кримського півострова – масово переселяє туди своїх росіян...

      У березні мине шість років, як Росія анексувала у нас Кримський півострів. Шість років – це величезний термін. Впродовж цих шести років я жодного разу не був у Криму, тому важко судити неозброєним оком, що ж нині там можна побачити українського. Мабуть, вже нічого...

      Кримські першачки, які наступного року сядуть за парти – народилися вже в окупації, Україну вони не застали. Ці діти не бачили вивісок українською мовою, не бачили нашого прапору, не бачили українською мультфільмів – навіть цього вони позбавлені. Діти в Криму не можуть навіть опосередковано доторкнутися до української культури. Звучить жорстоко, але на превеликий жаль правда – ці дітки є українцями хіба що генетично. На рівні свідомості, з них вже ліплять росіян у садках та школах...

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      У минуло та сьогодні Росія радо б позбулася й генетично кожного з українців. Після анексії Криму Москва активно асимілює місцеве населення півострова – проукраїнсько налаштованих підштовхують до еміграції, натомість переселяють корінних росіян. Кремль стимулює туди переїжджати, заманюючи гарним кліматом і високою зарплатнею. Окупаційна влада створює в Криму погані умови для місцевих, зокрема для них робочі місця відсутні, а всі вакантні посади тримають для приїжджих росіян.

      Нині російських переселенців в Криму так багато, що через наступні шість років (сподіваюсь швидше повернемо півострів!) отримаємо собі Крим населений справжніми росіянами. Що тоді з ними робити? Силою з квартир виселяти й колонами гнати в бік Краснодарського краю через кримський міст? У такому випадку ми для них будемо такими самим загарбниками, якими були їхні ж зелені чоловічки майже шість років тому.

      Нам не можна тягнути з розв'язання кримського питання! Час грає проти нас, адже путін асимілює населення кримського півострова – масово переселяє туди своїх росіян, які стають місцевим населенням. Мета його очевидна – докласти максимум зусиль, аби корінне українське населення Криму забуло про Україну забуло. Скаже, що це неможливо? Подивіться російський зомбоящик лише один день і ви одразу зміните свою думку. Більше того, кримські українці сьогодні вимущено живуть за російськими законами. А ще ж в Криму підростає нове покоління, яке народилося в окупації й Україну вони не застали. Цим молодим кримцям путін промиває нині мізки в першу чергу – тією піонерією, зарніцами й 9 мая.

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      Автор: Артем Овдиенко
      Теги: Новости политики Новости Крыма Аннексия Крыма Новости Украины Владимир Путин Публикации Российская пропаганда
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