Чому жінкам варто протестувати проти останніх вимог міжнародних жіночих організацій

Міжнародні жіночі організації вимагають, щоб Україна дала квоту на 50% для жінок, які обираються до різних рад.

Міжнародні жіночі оргазінації вимагають, щоб ніхто не принижував жінок, виокремлюючи з контексту гендер.

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Ні, не те, що через їхнє прохання у разі його задоволення, до наших рад за списками буде проходити ще більше леді третього тисячоліття, моделей, співачок, коханок і дружин (а не професійних менеджерів), звісно за умови, що наш коханий народ не увімкне функцію критичного мислення.

А те, що вимога з їх боку виставити квоти на відсоток по суті принижує саму ідею рівності між чоловіком та жінкою. Бо квота – це мова про рівні можливостей. Інвалід, який по квоті проходить на підприємство – має менше можливостей, він має гірше здоров'я, йому важче боротись за місце. І це чудово, що суспільство підтримує його таким чином.

Було б ще крутіше, якби ми офіційно перейшли з назви інвалід на людину великої волі, як це зробили у деяких східних країнах. Але квоту ж вимагають не для інвалідів, а для жінок?

Виходячи з цього – міжнародні жіночі організації стверджують, що жінки мають менше фізчних? розумових? можливостей, ніж чоловіки, щоб пройти до ради – на умовах відбору фаховості та професійності, а не статевих ознак?

Тобто вони слабкіші і менш... кмітливі? Я не знаю як це сприймати інакше. Оскільки ми обираємо не 50% чоловіків і жінок, а професіоналів, фахівців, які мають вирішувати складні питання і гендер в цьому випадку, ну взагалі не допоможе у економіці і політиці, хіба якщо таким чином міжнародні організації не хочуть збільшити кількість народжуваності прямо у радах.

Бо якщо ми говоримо про гендерну рівність – то квоти це приниження. Якби я був жінкою-феменісткою, я б ніколи не погодився на таке приниження, я б зараз же почав писати гранти і збирати дівчат на протест під усіма радами. Бо рівність між чоловіками і жінками, це не про квоти, а про оцінку без погляду на гендер.

То що це друзі, така цікава жіноча логіка чи просто подвійні стандарти?

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