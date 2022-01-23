Актуальная статистика коронавируса

По данным Минздрава, в больницы госпитализировали 2 774 пациента с выраженными симптомами коронавируса. От осложнений недуга, к сожалению, умерли 86 человек. Выздоровели – 2 030 пациентов.

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Темпы тестирования в стране

За сутки лаборатории провели 78 852 теста на выявление коронавирусной инфекции, в частности:

методом ПЦР – 42 049;

методом ИФА – 3 561;

экспресс-тесты на антиген к SARS-CoV-2 – 33 242.

Важно! С начала пандемии COVID-19 в Украине зарегистрировали 3 857 455 случаев заболевания. По состоянию на 23 января известно о выздоровлении 3 582 908 человек.



Жертвами коронавирусной болезни стали 99 215 жителей страны.

Суточная статистика коронавируса в областях

Киев – 559;

Винницкая область – 486;

Волынская область – 226;

Днепропетровская область – 411;

Донецкая область – 353;

Житомирская область – 844;

Закарпатская область – 370;

Запорожская область – 61;

Ивано-Франковская область – 1704;

Киевская область – 376;

Кировоградская область – 118;

Луганская область – 35;

Львовская область – 2170;

Николаевская область – 223;

Одесская область – 808;

Полтавская область – 121;

Ровненская область – 476;

Сумская область – 1469;

Тернопольская область – 903;

Харьковская область – 1193;

Херсонская область – 211;

Хмельницкая область – 958;

Черкасская область – 174;

Черновицкая область – 851;

Черниговская область – 344.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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