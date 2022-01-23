Актуальная статистика коронавируса
По данным Минздрава, в больницы госпитализировали 2 774 пациента с выраженными симптомами коронавируса. От осложнений недуга, к сожалению, умерли 86 человек. Выздоровели – 2 030 пациентов.
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Темпы тестирования в стране
За сутки лаборатории провели 78 852 теста на выявление коронавирусной инфекции, в частности:
- методом ПЦР – 42 049;
- методом ИФА – 3 561;
- экспресс-тесты на антиген к SARS-CoV-2 – 33 242.
Суточная статистика коронавируса в областях
- Киев – 559;
- Винницкая область – 486;
- Волынская область – 226;
- Днепропетровская область – 411;
- Донецкая область – 353;
- Житомирская область – 844;
- Закарпатская область – 370;
- Запорожская область – 61;
- Ивано-Франковская область – 1704;
- Киевская область – 376;
- Кировоградская область – 118;
- Луганская область – 35;
- Львовская область – 2170;
- Николаевская область – 223;
- Одесская область – 808;
- Полтавская область – 121;
- Ровненская область – 476;
- Сумская область – 1469;
- Тернопольская область – 903;
- Харьковская область – 1193;
- Херсонская область – 211;
- Хмельницкая область – 958;
- Черкасская область – 174;
- Черновицкая область – 851;
- Черниговская область – 344.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Смертность от коронавируса в мире за последнюю неделю / инфографика 24 канала