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      Дело Садового: под суд пришли неизвестные "протестующие" – фото, видео

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      Под суд пришли неизвестные "протестующие" / 24 канал

      Перед зданием Антикоррупционного суда, где рассматривают дело Андрея Садового, собрались несколько десятков неизвестных "протестующих".

      По информации корреспондента 24 канала, перед началом суда полиция сообщала, что было три официальных заявления на проведение акций – две акции проходят в поддержку Андрея Садового, одна – против.

      Читайте также: Суд избирает меру пресечения Садовому: онлайн-трансляция

      Журналисты пытались пообщаться с "протестующими", которые выступают против мэра Львова, и узнать, какую организацию они представляют и почему пришли под суд. Однако никакой конкретики от них не удалось услышать.

      Кроме этого, на "протест" пришли люди в камуфляжной форме, которые представились ветеранами АТО. Один из них ответил, что он от всеукраинского объединения, однако, название не смог вспомнить.

      протест суд садовий
      "Протест" под Печерским районным судом

      Один из молодых людей раздавал "протестующим" плакатики с надписями "Афера века" и "Вора за решетку". Однако, всем не хватило, а потому их получил только первый ряд "митингующих".

      мітинг під судом
      "Протестующие" под судом в Киеве

      Что интересно, люди пришли с разными проблемами, которые вообще не имеют отношения к делу Андрея Садового. К примеру, кто-то жалуется на застройки во Львове, кто-то на цены на коммуналку и гречку в Киеве и сотрудничество украинских политиков с российскими олигархами.

      По предварительной информации, так называемый митинг имеет признаки заказа.

      Смотрите видео, что происходит под Антикоррупционным судом:

      В каком деле фигурирует Андрей Садовый

      21 ноября САП объявила Андрею Садовому подозрение за выделение земельного участка в одном из районов города для строительства индустриального парка. В прокуратуре считают, что горсовет Львова слишком дешево продал землю под парк – за 52 миллиона гривен. Дело открыли еще три года назад. Тогда же следователи проводили обыски во Львовском городском совете, а самого Садового в июле 2017 года вызвали на допрос в Киев.

      Мэр Львова утверждает, что власть просто блокирует строительство индустриального парка, который может дать Львову тысячи рабочих мест. И уверяет, что денег на залог – 50 миллионов гривен – у него нет.

      3 тысячи рабочих мест и высокая средняя зарплата – больше об индустриальном парке во Львове читайте по ссылке

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Андрей Садовой Дело Садового Судьи Новости Киева
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