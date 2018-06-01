Демократическое государство не может позволить себе такую роскошь, как инсценировка убийства

Я поверил в смерть Бабченко. По словам самого Аркадия на пресс-конференции была оперативная необходимость, чтобы в нее поверили и близкие люди.

Видимо государственные лидеры узрели крайнюю необходимость также в том, чтобы в смерть всемирно известного журналиста и диссидента поверили все мировые лидеры, ведущие СМИ. Все мировое общественное мнение в течение суток было возмущено "смертью" известного во всем мире журналиста, которого "убили российские спецслужбы". Ведь это именно то, что украинские государственные лидеры заявили на весь мир сразу после убийства.

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Во-первых хочу поблагодарить Василия Грицака за спасение жизни Аркадия Бабченко, это самое главное во всем процессе.

Во-вторых, после вчерашнего разочарования предполагаемого провала спецслужб и "убийства" Бабченко, пресс конференция и удачная операция повысили не только мораль украинцев, но и веру в то, что силовой потенциал страны действительно начинает восстанавливаться.

Среди некоторых моих друзей получает распространение версия о том, что вся операция не более чем пиар-акция спецслужб: типа произошла "вербовка под чужим флагом" со стороны СБУ (начальный курс обучения любого спецслужбиста), подстава и сразу же результат: "блестящая спецоперация", в то время как никто не знает и вряд ли узнает, имена настоящих заказчиков, а процесс будет длиться гораздо дольше, чем окончание выборов и окончится ничем (или осуждением не виновного). Ну или, что пиар-акцию решили совместить с решением тех или иных бизнес-интересов.

Честно, я не верю в эту версию

Такого в принципе не может быть в Украине, а тем более в СБУ.

Думаю, разработка была натуральная, а дальше в процесс вмешались пиарщики и решили из спецоперации контрразведки сделать что-то вроде "голливудского блокбастера". Однако, то что вызывает восхищение и море позитивных эмоции у гильдии кинематографистов в номинациях "за лучший сценарий", "за спецэффекты" и т.п., крайне негативно воспринимается в современном реальном мире, и не только журналистами, которые видят в этом явную манипуляцию информацией и СМИ, но и всеми международными топ-политиками и ключевыми международными организациями.

Да ладно! Такого не может быть! Мы же провели блестящую спецоперацию с хеппи-эндом и магическим воскрешением через сутки?

Проблема здесь в одном базовом принципе – демократическое государство не может позволить себе такую роскошь, как говорить ложь, фейки или дезинформацию устами своих официальных представителей, особенно если они возглавляют спецслужбы или являются высокопоставленными государственными деятелями.

Доверие к официальной информации страны – это главный стратегический ресурс государства на международной арене. И как показала реакция международных организаций, ведущих мировых политиков, СМИ, и гражданского общества сразу же после получения информации об убийстве Аркадия Бабченко, - у Украины такой ресурс доверия был. Вот почему, информации, поступившей от официальных представителей Украины поверили все и сразу. Ведь никому и в голову не могло прийти, что они говорят не правду.

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Но теперь, все изменилось. Радость от чудесного спасения Аркадия трансформировалось в жесткую критику Украины за методы манипуляции информацией. Это плохой знак.

Простыми словами, это означает, что теперь, по крайней мере в ближайшее время и до восстановления доверия, ко всем официальным заявлениям и материалам, исходящих от Украины и ее руководителей, будут относиться к изначальным недоверием и подозрением.

Адепты тотальной "перемоги" призывают "забить на общественное мнение", международные принципе и стандарты, ссылаюсь на то, что все так делают.

Это мягко говоря не соответствует действительности.

Я позавчера во время пресс-конференции написал, что "отдуваться в итоге будет Климкин". Я имею ввиду не лично министра, а имидж государства на международной арене в целом. Проблема в том, что государство не может врать.

Для любителей сравнения Израиля и Украины:

Как нам известно из сообщений СМИ Израиль регулярно проводит спецоперации спецслужб и боевые операции, многие из которые требуют не только соблюдения режима секретности, но и существенной военной хитрости. При этом мы никогда не увидим, чтобы главы спецслужб, израильские генералы или министры сознательно дезинформировали СМИ или международное сообщество.

Они могут промолчать, отказаться от комментариев, но никогда, НИКОГДА, не лгать, даже во имя великого БЛАГА. И поступают они так, не в силу уникальной кристальной святости и супер-честности, а потому, что они твердо знают, что государство солгать может только один раз. После первого раза кредит доверия исчерпывается и тактический успех, достигнутый в одной локальной спецоперации, оборачивается провалом, порой тотальным на стратегическом уровне, в виде неверия государству в большом и малом.

Давайте зададим себе такой простой вопрос. А если завтра возникнет еще большая необходимость провести операцию с инсценировкой убийства, не дай Б-г, высшего государственного лидера и т.п., кто-то поверит официальным спикерам?

Еще один вопрос

Можно ли было избежать инсценировки, задержав предполагаемых исполнителя и заказчика, ведь они уже были известны? Думаю да. Доказательства в суде были бы слабее? Возможно. Но во-первых и так, до сих пор процессуальный сбор и доведение процессов до логического конца не являлось никогда сильной стороной генпрокуратуры (что там со свидетелями по делу Саакашвили? Где они?

Но спасли бы Бабченко в любом случае. Да, не было бы пиар-акции на прессухе. Не знаю что лучше. Да и не знаю, возможно, есть еще какие-то сведения и важнейшие государственные интересы, которые берутся в расчет, а мы просто не в курсе. Возможно.

Пока что в итоге, для внутреннего потребления +, для внешнего — жирный минус. Мы можем не ощущать этого минуса, не читая англоязычной прессы и не следя за заявлениями всех крупных организация, защищающих журналистов и политических лидеров. Но они отнюдь не пустое место и их поддержка очень важна Украине, особенно в эти годы.

Украина это не конь в сферическом вакууме, а страна с трудом восстанавливающая свой экономический и военный потенциал благодаря многомиллиардным вливаниям с Запада, получившая именно кредит доверия, т. к. на данном этапе далеко не все на Западе пока что считают Украину частью Западного, а не русского мира, которая является безусловным форпостом демократии. И я бы не хотел, чтобы про нас говорили, так, как сказал главный военный обозреватель The National Interest Дэйв Манджумдар в комментарии ведущему западному журналисту Марку Галеотти: "вся эта афера пахнет полным дерьмом/обманом ("bullshit"). Я уже не удивляюсь ничему, что происходит в странах бывшего Советского Союза".

Хотелось бы надеяться, что руководители украинского государства начнут думать не на микротактическом уровне и не так часто следовать сценариям пиарщиков, а мыслить стратегически, взвешивая все последствия и итоги.

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