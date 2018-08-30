18:27
30 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
16°C
24°C 12°C
  • пятница
    26°C 13°C
  • суббота
    28°C 15°C
  • воскресенье
    31°C 16°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
УМЕР ИОСИФ КОБЗОН ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Политические игры Путина. Экстремистские заявления Соловьёва
Вєсті Кремля
21:05, 29 августа
Вести.UA. Азаров– эксперт по украинскому языку. Российский Львов во снах Царева
Вєсті.UA
19:49, 29 августа
Навария: как "заметают следы" земельных "дерибанов" чиновники и кто прикрывается ветеранами АТО
ЦРУ
09:00, 29 августа
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 августа
Вспомнить Всё. Украинский рок в стиле олд-скул
Згадати все
23:50, 28 августа
Телеканал новостей 24 Блоги Сергей Гусовский
УМЕР ИОСИФ КОБЗОН ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Сергей Гусовский

День знань чи День марнославства?

214
1 вересня – День знань
1 вересня – День знань

Наближується 1 вересня, а разом і з ним – різноманітні події, присвячені Дню знань.

Завжди тішуся, коли чую про те, як оригінально та незвично та чи інша школа його відсвяткувала. Взагалі приємно, що в останні роки спостерігається тренд на відмову від традиційних лінійок та урочистих промов можновладців перед школярами в перший учбовий день. На моє глибоке переконання, подібні заходи є справжнім етичним злочином. А як ще назвати процес, коли в перший після канікул день діти вишукуються у лінійки і під сонцем чи дощем вимушено слухають пафосні та одночасно порожні промови дорослих? Причому зазвичай сенс таких виступів зводиться до того, які ці дорослі хороші, мудрі і скільки всього зробили для країни, міста, вулиці, школи і для кожної конкретної дитини. Таким чином, День знань перетворюється на День марнославства.

Читайте також: Які шкільні підручники не потрібно купувати

Ні для кого не секрет, що Україна багата на яскраві та самобутні традиції, більшість з яких налічують вже не одну сотню років. Водночас донині живі і більш молоді звичаї, з якими було б непогано попрощатися раз і назавжди. І традиція політиків піаритися на лінійках та у стінах шкіл явно належить до останньої категорії.

Важливо, що на початку цього року Київрада прийняла рішення, яке має на законодавчому рівні покласти край цій традиції. Так, депутати підтримали нашу з колегами ініціативу про заборону політичної агітації в школах. В документі чорним по білому написано про те, що "розповсюдження реклами політичного характеру серед учнів, здійснення політичної агітації та просування персонального політичного брендінгу в будь-якій формі на території закладів освіти міста Києва не допускається". Водночас персональна відповідальність за виконанні цього рішення відтепер лежить на директорах шкіл. Відповідно, будь-яка агітація серед школярів, наявність портретів політиків у школах, подарунки з логотипами політичних партій є поза законом, і за його порушення має нести відповідальність конкретна людина.

Переконаний, 1 вересня може і має бути святом – святом знань, святом дітлахів, які радіють зустрічі один з одним після канікул, святом зустрічі із вчителями, врешті-решт. Непоганою ідеєю було б спитати самих школярів – як саме вони хотіли б відзначити цей день. А от що нам точно не варто робити – так це нав’язувати молодому поколінню традиції родом з минулого, від якого ми намагаємося відкараскатися вже майже третє десятиріччя поспіль.

Читайте також: Скільки дітей-біженців не ходять до школи: приголомшлива цифра

Автор: Сергей Гусовский
Теги: Новости Украины Новости политики Публикации Образование
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Бомба замедленного действия для Путина, – западные СМИ о ситуации с пенсионной реформой в России
сегодня, 18:01 Бомба замедленного действия для Путина, – западные СМИ о ситуации с пенсионной реформой в России
Олександра Кравчук
Как мигранты могут изменить ситуацию вокруг
сегодня, 17:01 Как мигранты могут изменить ситуацию вокруг
Блог Соцмережі
День знань чи День марнославства?
сегодня, 16:56 День знань чи День марнославства?
Сергій Гусовський
Почему украинская армия не стреляла по россиянам в Крыму
сегодня, 16:00 Почему украинская армия не стреляла по россиянам в Крыму
Павло Казарін
"Они сошли с ума": что говорил об Украине опальный Иосиф Кобзон
сегодня, 15:19 "Они сошли с ума": что говорил об Украине опальный Иосиф Кобзон
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук