Як колишній десантник лікарем став

Колишній учасник АТО, сержант 25-ї окремої повітрянодесантної бригади (ОПДБР), Василь Миколенко про службу в армії, заснування мережі Центрів "Амбулаторія спини" та допомогу в реабілітації військовослужбовців після бойових дій.

Статистика ВООЗ стверджує, що болі в спині – одна з найпоширеніших причин звернення до лікаря. Василь з цією проблемою познайомився понад 10 років тому – завдяки захопленню спортом. Регулярні травми вимагали знаходити рішення для постійної фізичної реабілітації.

Це зараз в Міністерстві охорони здоров'я людям почали більше роз'яснювати, що захворювання хребта та суглобів можна лікувати без медикаментів та операцій. А ще 10 років тому в Україні фізична реабілітація не була настільки поширена, як сьогодні. Послуг з відновлення суглобів та лікування спини без операцій методами фізичної реабілітації надавали лише поодинокі кабінети",

– розповідає Василь.

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Вперше думка створити центр для лікування захворювань хребта виникла у Василя після того, як він випробував безмедикаментозні методи відновлення на власному досвіді. Але реалізувати ідею на практиці допоміг інший випадок. У матері дружини діагностували міжхребцеві грижі – після діагностики лікарі їй запропонували видалити грижі хірургічним методом. Василь вирішив пошукати альтернативні рішення, які б не були такими травматичним для організму та не несли б додаткових ризиків. І знайшов методику лікування спини на медичному пристрої "Кипарис", розроблену українським академіком Володимиром Пекуром.

За результатами в "Кипариса" немає альтернативи не тільки в Україні, а й за кордоном. Мама дружини за 2 місяці пройшла курс занять і вже понад 9 років не знає ніяких проблем з опорно-руховим апаратом.

Саме цей комплекс – пристрій "Кипарис" та методика лягла в основу роботи першого Центру "Амбулаторія спини", який відкрився в 2011 році в Києві.

Про АТО і бізнес-стратегії в окопах

Першу службу в армії Василь пройшов в 1994-1996 роках, звільнившись в запас у званні сержанта. Тому на початок російської агресії він був морально готовий в будь-який момент повернутися до Збройних Сил України. Так і вийшло. У березні 2014 року Василь отримав повістку з військкомату, в серпні був мобілізований, а вже восени прибув на службу в Дніпро в 25 ОПДБр в якості головного сержанта.

Під час служби вся турбота про бізнес лягла на дружину. Однак навіть виконуючи свої обов'язки в зоні АТО, Василь намагався знаходити час, щоб допомагати жінці хоча б порадами.

Перебуваючи в АТО я постійно займався виведенням формул і розробкою стратегії з розвитку бізнесу. Це давало можливість відволіктися від військової обстановки,

– згадує Василь.

Повернувшись додому восени 2015 року Василь Миколенко зміг повністю зануритися в розвиток бізнесу.

Про пацієнтів, проблеми і методи лікування

За роки роботи відновлювальні курси в Центрах пройшли понад 5 000 осіб. За словами Василя, найчастіше в "Амбулаторію спини" звертаються люди із захворюваннями хребта, міжхребцевими грижами, протрузіями, остеохондрозом та захворюваннями суглобів. Займається багато дітей з порушеннями постави, сколіозом. Окрема категорія – ветерани АТО, які потребують реабілітації після перебування в зоні бойових дій. У таких випадках Центр бере на себе компенсацію до 50% вартості окремих послуг або комплексного лікування.

Крім сесій на медичному пристрої "Кипарис" в Центрах в комплексі використовують комплексно-терапевтичний масаж і методику ВКТ (відновлювальну кінезіотерапію). Остання – зовні схожа на фітнес для тих, то має больові симптоми чи захворювання опорно-рухового апарату, методика розвантажує суглоби і зміцнює м'язовий корсет, відіграє значну роль в відновленні після операцій та травм. Складає програму лікар, виходячи з проблем пацієнта та після вивчення симптомів, поточного стану та історії хвороби.

Якщо говорити про глобальні цілі, то дуже хотілося б, щоб в Україні була нарешті сформована культура піклування про своє здоров'я. І звичайно ж, щоб всі українці мали найсильніші і найздоровіші спини та суглоби в світі. Власне, цим мотивом я керувався при підборі методик для мережі. Їх ефективність доведена нашим досвідом. Вони на 99% розв'язують проблеми захворювань хребта, суглобів та проблеми постави у дорослих та дітей,

– впевнений Василь Миколенко.

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