Новый COVID-сертификат уже доступен

Срок действия сертификата будет составлять 270 дней с момента получения бустерной прививки. Сгенерировать документ можно после того, как вам сделали прививку и внесли соответствующую запись в электронную систему здравоохранения.

Внимание Более 65 тысяч человек вакцинировали против COVID-19, из них 16 тысяч – бустерной дозой

Виктор Ляшко – глава Минздрава “Как и обещали, все получившие бустерную дозу прививки от COVID-19 могут скачать новый COVID-сертификат. Чтобы получить цифровой документ, необходимо по-прежнему отправить запрос на генерацию документа на портале или в приложении Дия”.

Как получить сертификат

Чтобы получить сертификат, достаточно отправить запрос на портале или в приложении "Дия".

Сделать это можно в первый день введения дозы вакцины против COVID-19, как только медики занесут данные о вакцинации в Электронную систему здравоохранения.

Кроме COVID-сертификата, сделавшие бустер украинцы смогут получить Международное свидетельство о вакцинации. Документ выдается по месту прививки или у семейного врача и будет действовать 270 дней.

Обратите внимание! Правительство Украины, вслед за решением Евросоюза, сократило срок действия "зеленых" сертификатов до 270 дней. Чтобы новый термин сертификата отображался в Дии, необходимо сгенерировать документ еще раз.

По данным Минздрава, уже более 350 тысяч украинцев получили бустерную дозу вакцины против коронавируса.

Как получить бустерную прививку

Минздрав рекомендует вводить бустерную прививку от 6 до 9 месяцев с момента прививки второй дозой (для людей с иммунодефицитом – от 3 до 6 месяцев).

Схема записи на бустер не изменилась. Вы можете позвонить в пункт или центр массовой вакцинации или записаться на прививку через приложение Helsi или на сайте системы. Можно также обратиться к своему семейному врачу, чтобы получить направление.

Что известно о "бустерной" вакцине / Инфографика 24 канала