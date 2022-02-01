Суточная статистика вакцинации
Также дополнительную дозу вчера получили 480 человек, а бустерную – 16 372.
Внимание В Украине снова возросла заболеваемость коронавирусом
Вакцинацию проводили 868 мобильных бригад, 3 156 пунктов прививки и 429 центров вакцинации.
Использовали четыре препарата:
- Pfizer (Comirnaty) – 50 319 прививок,
- Sinovac (CoronaVac) – 10 059,
- Moderna – 4 224,
- AstraZeneca – 1 053.
Общие темпы вакцинации
С начала пандемии в Украине сделали более 30,3 миллиона прививок против COVID-19. По крайней мере, первую дозу получили 15,3 миллиона человек, а обе – 14,6 миллиона.
Всего дополнительную дозу получили 17 175 человек, а бустерную – 356 098.
Что известно о дополнительной вакцине / Инфографика 24 канала
Что известно о бустерной вакцине / Инфографика 24 канала
Добавим также, что со вчера, с 31 января, в Украине начали отстранять от работы невакцинированных работников.
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