Суточная статистика вакцинации

Также дополнительную дозу вчера получили 480 человек, а бустерную – 16 372.

Внимание В Украине снова возросла заболеваемость коронавирусом

Вакцинацию проводили 868 мобильных бригад, 3 156 пунктов прививки и 429 центров вакцинации.

Использовали четыре препарата:

Pfizer (Comirnaty) – 50 319 прививок,

Sinovac (CoronaVac) – 10 059,

Moderna – 4 224,

AstraZeneca – 1 053.

Общие темпы вакцинации

С начала пандемии в Украине сделали более 30,3 миллиона прививок против COVID-19. По крайней мере, первую дозу получили 15,3 миллиона человек, а обе – 14,6 миллиона.

Всего дополнительную дозу получили 17 175 человек, а бустерную – 356 098.

Обратите внимание! Темпы вакцинации в Украине несколько снизились. Например, 26 и 27 января сделали 82 и 81 тысячу прививок соответственно, а 28 января – 78 тысяч. Зато в стране в эти дни фиксировали рекордное количество больных COVID-19. А 29 января, как и 30 января, вообще ввели менее 35 тысяч доз вакцины.



Что известно о дополнительной вакцине / Инфографика 24 канала



Что известно о бустерной вакцине / Инфографика 24 канала

Добавим также, что со вчера, с 31 января, в Украине начали отстранять от работы невакцинированных работников.

Темы На Киевтеплоэнерго сотни невакцинированных работников отстранили от работы