Добова статистика вакцинації
Також додаткову дозу вчора отримали 480 людей, а бустерну – 16 372.
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Вакцинацію проводили 868 мобільних бригад, 3 156 пунктів щеплення і 429 центрів вакцинації.
Використовували чотири препарати:
- Pfizer (Comirnaty) – 50 319 щеплень,
- Sinovac (CoronaVac) – 10 059,
- Moderna – 4 224,
- AstraZeneca – 1 053.
Загальні темпи вакцинації
З початку пандемії в Україні зробили понад 30,3 мільйона щеплень проти COVID-19. Принаймні першу дозу отримали 15,3 мільйона людей, а обидві – 14,6 мільйона.
Загалом додаткову дозу отримали 17 175 людей, а бустерну – 356 098.
Що відомо про додаткову вакцину / Інфографіка 24 каналу
Що відомо про бустерну вакцину / Інфографіка 24 каналу
Додамо також, що від учора, з 31 січня в Україні почали відсторонювати від роботи невакцинованих працівників.
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