Водителя зажало железом: в Днепре маршрутка врезалась в эвакуатор – фото
В Днепре произошла жуткая авария. Маршрутка Днепр - Харьков влетела в эвакуатор. Мужчину, который был за ее рулем, зажало в микроавтобусе.
Источник:"Информатор"
Водителя эвакуатора с многочисленными ушибами увезли в больницу. Инцидент произошедшего 1 мая около 20:25 на Кайдакском мосту.
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Очевидцы рассказали, что в крайнем левом ряду на мосту сломалось авто Mitsubishi. На место прибыл эвакуатор. Когда машина была у него на платформе, сзади врезался микроавтобус.
Его водителя зажало в транспорте. Спасателям пришлось вырезать его оттуда. По информации "Информатора" мужчину вытащили мертвым.
В то же время ТСН пишет, что у водителя маршрутки обнаружили слабый пульс, хотя он был без сознания. По данным издания, его увезла в больницу карета скорой помощи.
В результате ДТП эвакуатор частично выбросило на трамвайные пути. Из-за этого в сторону правого берега образовались масштабные пробки. Движение трамваев было заблокировано.
Авария на Кайдакском мосту в Днепре / Фото "Информатор"
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