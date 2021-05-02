В Днепре произошла жуткая авария. Маршрутка Днепр - Харьков влетела в эвакуатор. Мужчину, который был за ее рулем, зажало в микроавтобусе.

Водителя эвакуатора с многочисленными ушибами увезли в больницу. Инцидент произошедшего 1 мая около 20:25 на Кайдакском мосту.

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Очевидцы рассказали, что в крайнем левом ряду на мосту сломалось авто Mitsubishi. На место прибыл эвакуатор. Когда машина была у него на платформе, сзади врезался микроавтобус.

Его водителя зажало в транспорте. Спасателям пришлось вырезать его оттуда. По информации "Информатора" мужчину вытащили мертвым.

В то же время ТСН пишет, что у водителя маршрутки обнаружили слабый пульс, хотя он был без сознания. По данным издания, его увезла в больницу карета скорой помощи.

В результате ДТП эвакуатор частично выбросило на трамвайные пути. Из-за этого в сторону правого берега образовались масштабные пробки. Движение трамваев было заблокировано.

Авария на Кайдакском мосту в Днепре / Фото "Информатор"

Жуткое ДТП под Днепром