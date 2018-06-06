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Ирина Овчар

До осені склад ЦВК залишиться у "старому" вигляді

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ЦВК
ЦВК / ТСН

Епопея з оновленням Центральної виборчої комісії тягнеться чотири роки, однак все більше шансів, що до осені склад ЦВК оновлено не буде. В цьому зацікавлені діючі політичні гравці, на противагу громадському сектору, який вимагає оновлення найвищого виборчого органу. Доля 13 з 15 членів ЦВК напряму залежить від політичних страхів перших публічних осіб держави.

Найбільший "страх" – не мати повноцінного впливу на більшість складу ЦВК. Немає узгодженості щодо голови Комісії, заступників та секретаря. Формально-юридично, президент вже вдруге вніс подання на заміну складу ЦВК. Цього разу його навіть розглянув комітет та рекомендував парламентарям визначатися з кандидатами на посаду члена ЦВК. І з 14 запропонованих обрати 13 потрібних. Однак реально фракції поки не узгодили свої дії, тому ймовірніше, що до осені склад ЦВК оновлено не буде.

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Окрім "страхів" політиків, треба виділити два ключові моменти, які є вирішальними в фактичній бездіяльності депутатів щодо оновлення складу ЦВК.

Перший момент – і Блок Петра Порошенка, і Народний Фронт (дві найбільші фракції парламенту) хочуть в оновленому складі ЦВК бачити свою більщість, тобто 8 членів. І жодна з них в сьогоднішніх умовах не зможе її створити. Оскільки голосування буде за кожного кандидата окремо, то ймовірність того, що якісь кандидатури не наберуть потрібних 226 висока.

З іншого боку, є навіть бажання сформувати неповний склад ЦВК, але знову ж таки за можливості одній партії отримати 8 своїх членів. Однак на голосування претендентів будуть ставити в алфавітному порядку, тому протиснути комусь одному виключно своїх і кинути інших досить важко.

Другий момент пов'язаний з вимогою європарламентарів, які неодноразово вказували, що до складу ЦВК мають бути подані представники від усіх фракцій парламенту. Оппоблок на сьогодні залишився за межами розподілу посад в Комісії. Тому резолюція ПАРЄ порушена. Не варто виключати нового подання від президента щодо кандидатів в ЦВК.

Формально-юридично, але ми підходимо до ситуації, коли парламентарі відкладуть кадрові питання щодо ЦВК на осінь. До закриття сесії та канікул народних обранців залишилось чотири сесійних тижня та ряд ключових питань і тисячі поправок до Закону "Про антикорупційний суд" та "Виборчий кодекс".

А поки … Діючі члени ЦВК втомились за чотири роки від чемоданного стану. Громадські організації готують чергові мітинги та публічні кейси, аби вчергове нагадати, що у 2019 році вибори президента і парламенту, а ЦВК працює зайвих 4 роки. А депутати освоюють "поля" в надії потрапити у наступний "атракціон" великої української політики.

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Автор: Ирина Овчар
Теги: Новости политики Новости Украины Публикации Выборы Президента 2019 ЦИК
Источник: 24 Канал
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