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      Польша и Украина начнут разведку и добычу газа на Львовщине: соглашение

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      Польша и Украина начнут разведку и добычу газа на Львовщине / ua-energy.org

      Польская нефтегазовая компания (PGNiG) и украинская компания "Энергетические Ресурсы Украины" (ЭРУ) заключили соглашение о развитии и добыче газа на Львовщине 9 декабря 2019 года.

      Об этом говорится на официальном сайте польской компании PGNiG.

      Важно: Сколько газа в хранилищах Украины: новые данные

      Что предусматривает соглашение между Польшей и Украиной

      Соглашение между компаниями предполагает совместную работу над концессией, расположенной во Львовской области вблизи польской границы.

      В первую очередь будет пробурена исследовательская скважина высотой до 2 500 метров и проведены геофизические съемки для проектирования места расположения следующих скважин. В пресс-службе добавили, что работы начнутся сразу после получения необходимых разрешений.

      Справка. PGNiG и ЭРУ экспортируют природный газ в Украину с 2016 года. Компании совместно поставляли газ для нужд украинского оператора электросети и складов "Укртрансгаза".

      Что известно о польской компании PGNiG

      Польская нефтегазовая компания (PGNiG) занимается разведкой и добычей природного газа и сырой нефти, а также импортом, хранением, продажей, распределением газообразного и жидкого топлива, производством тепла и электроэнергии. Предоставляет услуги по геофизике и бурению.

      Ее дочерние компании и филиалы осуществляют геологоразведочную и производственную деятельность в Норвегии и Пакистане, занимаются продажей газа в Германии и трейдингом СПГ через офис в Лондоне.

      Что известно об украинской компании ЭРУ

      "Энергетические ресурсы Украины" (ЭРУ) – группа компаний с иностранными инвестициями, которая специализируется на реализации проектов в украинской энергетике, объединяет экспертизу, сложившуюся за более чем 35 лет реализации международных проектов с глубоким пониманием местного рынка.

      В июле 2019 ЭРУ стала первой компанией, которая осуществила импорт электроэнергии из стран Европы в Украину.

      Кстати: Газовые переговоры: Медведев назвал Украине условие

      Заметим, что между Украиной и Россией до сих пор продолжаются переговоры относительно нового транзитного контракта. Действие предыдущего завершаются 31 декабря 2019 года.

      28 ноября в Вене представители Украины и России провели переговоры по "сотрудничеству в газовой сфере". Этот раунд переговоров ранее никто не анонсировал, однако обе стороны отмечают – переговоры были достаточно конструктивными.

      Все новости о переговорах Украины и России касаемо транзита газа – читайте здесь.

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости политики Новости Украины Газ Новости Львова Новости Польши
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