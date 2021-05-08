Традиционный пост о таможенных платежах в апреле и не только. В апреле таможенная служба перечислила 30,4 гривен в Общий фонд Госбюджета. Далее читайте на украинском.

Це на 8% більше плану та аж на 55% більше показника минулого року (план був 28,2 млрд, показник квітня 2020 року – 19,6 млрд грн). У валютному еквіваленті збори становлять 1,087 млрд доларів проти 0,718 млрд минулого року (курс долара 27,93 проти минулорічного 27,23). Збільшення – на 51%. Однак імпорт у квітні за даними митниці зріс на 55%: з 3,44 до 5,33 млрд доларів.

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Митниця "загубила" 4% зростання, адже якщо імпорт виріс на 55%, то й платежі мали б пропорціно зростати. У грошах це – 26,1 мільйонів доларів (729 млн гривень) недоотриманих в бюджеті лише за один місяць.

Відшкодування ПДВ ще більш відірване від динаміки зовнішньої торгівлі, ніж митні платежі. У квітні було відшкодовано 12,4 млрд гривень проти 12,0 млрд у квітні 2020 року.

У валюті збільшення лише на 1%: 445 млн доларів проти 441. При цьому офіційний експорт зріс за рік на 39%: з 3,85 млрд доларів до 5,37 млрд.

Тут вже "загубили" значно більше – 38%, що становить 170 млн доларів, або 4,7 млрд гривень, які недоотримали експортери.

Мінфін мабуть скаже, що ці гроші були зекономлені для бюджету в результаті боротьби з фіктивним експортом, але чому тоді "фіктивний експорт" фігурує у офіційній статистиці митниці, та ще і становить аж 38% від всього експорту?

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План запозичень у квітні був перевиконаний за рахунок випуску євробондів: залучено еквівалент 51 млрд гривень при плані у 32 млрд гривень. Однак цього виявилось недостатньо для покриття невиконань попередніх трьох місяців року: по результатам січня-квітня до Загального фонду Держбюджету залучено 170 млрд грн при плані у 193 млрд.

Відповідно й видатки за 4 місяці недофінансовані майже на 9%: 344 млрд гривень при плані у 377 млрд.

Подальші перспективи зовнішніх запозичень виглядають туманними на фоні грубого порушення урядом домовленостей з МВФ щодо незалежності держкомпаній від грубого політичного втручання.

По плану за 2021 рік уряд має залучити до Держбюджету 204 млрд гривень зовнішніх позик, з яких є поки що тільки 35 млрд.