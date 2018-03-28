Джамала родила первенца: известно имя ребенка
Знаменитая украинская певица Джамала стала мамой. 27 марта она родила мальчика.
Счастливую новость певица написала на странице в Instagram. Джамала уже обнародовала имя мальчика.
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Наш маленький принц. Моя лучшая из всех песня Эмир-Рахман Сеит-Бекир огъли Сулейманов,
– поделилась Джамала.
Сообщение новоиспеченной мамы за считанные минуты облюбовали более 15 000 пользователей соцсети. Люди приветствуют и Джамалу, и ее мужа Сеит-Бекира Сулейманова с рождением сына и не скрывают радости от новости.
Напомним, что недавно Джамала рассказала о последнем месяце беременности. Звезда не прекращала своей карьеры, участвовала в съемках популярных телепроектов, в частности "Голос страны", и занималась вокалом со своими подопечными в шоу. Из-за такой активности Джамала опасалась, что роды могут начаться преждевременно, поэтому всегда возила с собой вещи, которые необходимо брать роженицам в госпиталь.
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